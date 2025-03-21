Как пишет издание Gazeta Wyborcza, пациентка, по имени Анита и ее муж Мацей уже воспитывают трехлетнего сына Кшиштофа. Пара не планировала второго ребенка, но новость о беременности вызвала радость. Они даже выбрали имя для будущего сына – Феликс, сообщает 24 Канал.

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Отказ в аборте

Однако в конце беременности выяснилось, что у плода серьезные патологии. Изначально врачи предполагали, что у ребенка легкая форма несовершенного остеогенеза – редкого генетического заболевания, которое проявляется ломкостью костей.

Супруги обратились в Центральную клиническую больницу Медицинского университета Лодзи для консультации о возможности прерывания беременности. Но когда Анита начала рассматривать аборт, врачи решили изолировать ее в психиатрическом отделении, несмотря на ее согласие.

По словам врачей, беременность не прервали из-за "рисков для физического и психического здоровья матери". Пациентка находилась в больнице принудительно и не имела возможности уйти по собственному желанию.

В письме к врачам Анита выразила отчаяние:

"Я здесь никому не нужна, и никому нет дела до моего состояния. Как мне принять реальность неизлечимой болезни моего ребенка?".

Через два дня специалисты психиатрического и диагностического отделений пришли к выводу, что основания для аборта все же существуют.

По мнению профессора Петра Серошевского, который возглавляет кафедру медицины плода Лодзинского медицинского университета и является президентом Польского общества гинекологов и акушеров, требование аборта не сопровождалось заключением психиатров об угрозе для матери.

Врачи заявили, что несмотря на внутриутробные аномалии, плод имеет шансы на жизнь вне утробы. Поэтому женщине предложили провести роды путем кесарева сечения, а новорожденного передать в специализированные учреждения для ухода.

Польское общество гинекологов и акушеров отметило, что врачи обязаны лечить беременную и предоставить ей право на аборт, но перед этим должны быть исчерпаны все возможные терапевтические меры.

В результате отказа больницы в Лодзи провести процедуру, Анита обратилась в медицинское учреждение в другом городе – Олешнице. Там беременность прервали, сделав внутрисердечную инъекцию, остановившую сердцебиение плода.

Реакция официальных лиц

После огласки случая представитель по правам пациентов Бартош Хмелевец объявил о необходимости детального расследования. Он заявил: "Это дело вызывает много вопросов, и оно будет изучено от начала до конца. Мы планируем активные действия для полного выяснения ситуации".

Министр здравоохранения Польши Изабела Лещина также отреагировала на событие, поручив Национальному фонду здоровья (NFZ) и Уполномоченному по правам пациентов провести тщательную проверку.