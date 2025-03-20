Американская ассоциация акушеров-гинекологов предостерегает, что сон на спине вреден для беременных, особенно во втором и третьем триместрах, передает 24 Канал.

Также на тему Что нельзя делать во время беременности: полный перечень

Сон на спине опасен для беременных

В такой позе есть риск сдавить артерию, которая снабжает кровью матку, что уменьшает кровоснабжение плода и может вызвать головокружение у женщины. Кроме того, вес матки давит на позвоночник и мышцы спины. Исследования показывают, что сон на спине на сроке более 28 недель удваивает риск мертворождения.

Однако не стоит слишком переживать, если вы случайно перевернетесь на спину во время сна – это невозможно контролировать. Вероятнее всего, в неудобной позе вы быстро проснетесь, поскольку тело само подаст сигнал.

Самым удобным положением для сна для беременных считается сон на боку с согнутыми коленями. Многим женщинам это кажется комфортным, к тому же такая поза облегчает работу сердца: вес малыша не давит на нижнюю полую вену, которая переносит кровь от ног к сердцу.

Эксперты советуют отдавать предпочтение левому боку – тогда печень, размещающаяся справа, не давит на матку. Кроме того, это улучшает кровообращение и обеспечивает лучший приток крови к плоду, матки и почек.

Что поможет спать правильно беременным

Во время беременности нагрузка на тело возрастает, что может вызвать боль в спине, суставах, области таза, судороги в ногах, изжогу и даже апноэ во сне. Все это негативно влияет на качество сна и может приводить к бессоннице. Например, при болях в тазовой области дискомфорт может ощущаться над лобковой костью, в промежности, в нижней части спины и бедрах, усиливаясь во время движения или переворачивания.

Поскольку прием снотворных и обезболивающих препаратов противопоказан беременным, специальная подушка становится отличным решением. Она помогает уменьшить боль, снизить изжогу, предотвращать судороги в ногах, а также поддерживает удобное положение на боку и предотвращает случайные переворачивания на спину.