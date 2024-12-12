При сексуальному збудженні відбувається розслаблення м’язів статевого члена, що дозволяє йому наповнюватися кров'ю. "Віагра" сприяє цьому процесу, збільшуючи рівень оксиду азоту – речовини, що виробляється організмом, повідомляє 24 Канал з посиланням на Drugs.

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Як діє "Віагра"

Оксид азоту викликає розслаблення гладкої мускулатури стінок судин, що призводить до посилення кровотоку та забезпечення стійкої ерекції. Важливо зазначити, що "Віагра" не діє на фізичну стимуляцію – без такого впливу її ефект суттєво знижується.

Крім того, завдяки розслабленню судин "Віагра" може бути корисною при легеневій гіпертензії, збільшуючи приплив крові до легень і знижуючи навантаження на серце. Цей ефект може бути корисним як для чоловіків, так і для жінок.

Часті побічні ефекти "Віагри"

Найпоширеніші побічні реакції "Віагри" зазвичай є легкими та короткочасними, в середньому спостерігаються в одного зі ста користувачів і тривають менш як п'ять годин. До них можуть належати:

почервоніння шкіри обличчя та відчуття жару;

головні болі або легке запаморочення;

диспепсія, нудота, печія;

зміни зору: помутніння або синій відтінок в очах, чутливість до світла;

закладеність носа або нежить;

біль у спині.

Рідше можуть виникати більш серйозні побічні ефекти, такі як:

втрата слуху або зору. У 2007 році було зафіксовано повідомлення про те, що 44-річний чоловік втратив слух на обидва вуха після тривалого приймання "Віагри" в дозі 50 мг. Дослідження не змогли довести прямий зв'язок між прийманням препарату та втратою слуху;

ішемічна оптична нейропатія – раптова втрата зору через припинення кровопостачання до зорового нерва. Цей ефект частіше спостерігається у чоловіків з високим артеріальним тиском, серцевими захворюваннями або діабетом. Зв'язок залишається недоведеним, але перед прийманням препарату рекомендується консультація з офтальмологом;

приапізм — рідкісний стан, при якому ерекція триває понад чотири години, що може викликати біль і навіть пошкодження статевого члена. У таких випадках потрібно терміново звернутися до лікаря.

Правила приймання "Віагри"

"Віагру" призначають не всім чоловікам, і вона відпускається тільки за рецептом. Препарат може взаємодіяти з іншими медикаментами, що іноді призводить до небезпечних наслідків. Наприклад, "Віагру" заборонено поєднувати з препаратами, що застосовуються для лікування стенокардії, такими як нітрогліцерин, ізосорбід мононітрат і ізосорбід динітрат, оскільки це може викликати критичне зниження тиску.

Також слід пам'ятати, що поєднання "Віагри" з алкогольними напоями може мати аналогічний ефект. Препарат протипоказаний чоловікам з дуже низьким артеріальним тиском, неконтрольованою гіпертензією, серцевими захворюваннями, серйозними захворюваннями печінки та нирок, які потребують діалізу.

Зазвичай рекомендоване дозування "Віагри" при імпотенції становить 25 або 50 мг, з максимальною добовою дозою 100 мг. Чоловікам до 65 років можна приймати 50 мг не частіше одного разу на день, старше 65 років – 25 мг на день. Оптимально "Віагру" приймати натще за годину до статевого акту, хоча допускається і приймання після їжі.

Ефект настає протягом 30 хвилин і може зберігатися до чотирьох годин, хоча зазвичай починає слабшати через дві години. При нормальній переносності препарат можна використовувати протягом багатьох років.