Про це йдеться у дослідженні американських вчених, опублікованому в науковому журналі eBioMedicine, пише 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що таке "всюдисущі хімікати"

Йдеться про фталати, які через їхню поширеність називають "всюдисущими хімікатами". Щоб зробити пластик більш гнучким і міцним, їх додають у водопровідні труби, вінілові покриття для підлоги, медичні трубки, садові шланги та деякі дитячі іграшки.

Також фталати містяться у харчовій упаковці, мийних засобах, одязі та меблях.

Знайти ці хімічні речовини можна й у засобах особистої гігієни, як-от шампунь, мило, лак для волосся та косметика. Завдяки ним аромати зберігаються довше.

Фталати сприяють запаленню у коронарних артеріях, що може прискорити наявні захворювання і призвести до гострих ускладнень, включаючи смерть,

– зазначив старший автор дослідження Леонардо Трасанде.

Деталі дослідження

У новому дослідженні науковці вивчили вплив одного фталату – діоктилфталату (di-(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP) – на глобальну смертність у 200 країнах світу. Вчені проаналізували медичні та екологічні дані з десятків досліджень.

DEHP пов'язують із серцево-судинними захворюваннями, раком, репродуктивною шкодою для чоловіків і вродженими вадами розвитку.

Увага. Аналіз показав, що вплив цього фталату призвів до 368,7 тисячі смертей від хвороб серця у 2018 році серед чоловіків і жінок у віці від 55 до 64 років у всьому світі.

На Африку припадає 30% смертей через серцево-судинні захворювання внаслідок DEHP, а на Східну Азію та Близький Схід – 25%.

Люди з найвищими рівнями цих хімічних речовин мали більший ризик померти з будь-якої причини, особливо через серцево-судинні захворювання.

Як обмежити вплив фталатів

За словами Леонардо Трасанде, вплив фталатів можна мінімізувати.

"Уникайте пластику, наскільки це можливо. Зменшення вживання ультраоброблених продуктів також може знизити рівень хімічного впливу, з яким ви контактуєте", – наголосив вчений.

Він також зауважив, що в жодному разі не слід ставити пластикові контейнери в мікрохвильову піч або посудомийну машину, в яких тепло може зруйнувати покриття і фталати будуть легше поглинатися.

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