Об этом говорится в исследовании американских ученых, опубликованном в научном журнале eBioMedicine, пишет 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Что такое "вездесущие химикаты"

Речь идет о фталатах, которые из-за их распространенности называют "вездесущими химикатами". Чтобы сделать пластик более гибким и прочным, их добавляют в водопроводные трубы, виниловые напольные покрытия, медицинские трубки, садовые шланги и некоторые детские игрушки.

Также фталаты содержатся в пищевой упаковке, моющих средствах, одежде и мебели.

Найти эти химические вещества можно и в средствах личной гигиены, например шампунь, мыло, лак для волос и косметика. Благодаря им ароматы сохраняются дольше.

Фталаты способствуют воспалению в коронарных артериях, что может ускорить имеющиеся заболевания и привести к острым осложнениям, включая смерть,

– отметил старший автор исследования Леонардо Трасанде.

Детали исследования

В новом исследовании ученые изучили влияние одного фталата – диоктилфталата (di-(2-ethylhexyl) phthalate, DEHP) – на глобальную смертность в 200 странах мира. Ученые проанализировали медицинские и экологические данные из десятков исследований.

DEHP связывают с сердечно-сосудистыми заболеваниями, раком, репродуктивным вредом для мужчин и врожденными пороками развития.

Внимание. Анализ показал, что влияние этого фталата привело к 368,7 тысячам смертей от болезней сердца в 2018 году среди мужчин и женщин в возрасте от 55 до 64 лет во всем мире.

На Африку приходится 30% смертей из-за сердечно-сосудистых заболеваний вследствие DEHP, а на Восточную Азию и Ближний Восток – 25%.

Люди с самыми высокими уровнями этих химических веществ имели больший риск умереть по любой причине, особенно из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

Как ограничить влияние фталатов

По словам Леонардо Трасанде, влияние фталатов можно минимизировать.

"Избегайте пластика, насколько это возможно. Уменьшение употребления ультраобработанных продуктов также может снизить уровень химического воздействия, с которым вы контактируете", – подчеркнул ученый.

Он также отметил, что ни в коем случае не следует ставить пластиковые контейнеры в микроволновую печь или посудомоечную машину, в которых тепло может разрушить покрытие и фталаты будут легче поглощаться.

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