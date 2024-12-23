Згідно зі статистичними даними з США, пилові кліщі зустрічаються в близько 80% будинків. Мільйони цих мікроорганізмів можна знайти в постільній білизні, матрацах, диванах, килимах та шторах. Їм особливо подобається тепле і вологе середовище, повідомляє 24 Канал з посиланням на American Lung Association.

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Пилові кліщі не кусаються і не жалять, вони не проникають під шкіру або в вуха. У більшості випадків вони не небезпечні для здоров'я, однак їхні екскременти можуть спричинити алергічні реакції, особливо у людей з астмою.

Алергія на пилових кліщів

Для деяких людей чутливість до пилових кліщів може значно погіршити якість життя. Найбільш поширені симптоми: чхання, нежить і свербіж в очах. У рідкісних випадках можуть виникати серйозні астматичні напади.

Не всі астматики реагують на пилових кліщів, приблизно у 60% людей з цим захворюванням вони можуть стати тригером. Ризики розвитку алергії збільшуються через такі фактори:

Наявність алергії у родичів.

Вік – діти та підлітки більш вразливі.

Велика кількість пилових кліщів у житлі.

Як зменшити кількість пилових кліщів у домі

Повністю знищити пил та пилових кліщів у приміщенні неможливо, але їхню кількість можна значно знизити.

Використовуйте кондиціонери або регулярно провітрюйте квартиру для підтримання рівня вологості в межах 50%. Після сну залишайте постіль "дихати" перед застилянням. Накривайте матраци, ковдри та подушки в проти алергенними чохлами, які не дозволять кліщам проникати всередину та втримають тих, хто вже є всередині. Регулярно пилососьте матрац – раз на місяць і перевертайте його кожні три місяці. Якщо йому понад 10 років, доцільно замінити його на новий. Періть постільну білизну та покривала раз на тиждень при температурі 60 градусах за Цельсієм, щоб знищити пилових кліщів. Наволочки краще прати кожні два – три дні. Ковдри та подушки, які не можна прати, можна поставити на ніч у морозилку – це також ефективно. Намагайтеся не лягати в ліжко брудними або спітнілими, уникайте використання косметики перед сном і не їжте в ліжку. Замініть постіль натуральних матеріалів на синтетичні, а м'які іграшки – на ті, що можна прати. Позбудьтесь від зайвих килимів, м'яких меблів та тканинних штор. Для видалення пилу використовуйте вологу ганчірку, оскільки суха лише підіймає пил у повітря. У пилососі використовуйте двошарові мішки або фільтри HEPA. Під час прибирання використовуйте маску та намагайтеся не заходити в місця, де тільки що прибирали, протягом 20 хвилин, щоб дати пилу осісти. Придбайте очищувач повітря.

Отже, пилові кліщі самі по собі не небезпечні, але можуть викликати реакції в алергіків та дітей. Якщо вас турбує їхня присутність у вашому житлі, періть постільну білизну щотижня та замініть подушки та ковдри на синтетичні.