Згідно зі статистичними даними з США, пилові кліщі зустрічаються в близько 80% будинків. Мільйони цих мікроорганізмів можна знайти в постільній білизні, матрацах, диванах, килимах та шторах. Їм особливо подобається тепле і вологе середовище, повідомляє 24 Канал з посиланням на American Lung Association.
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Пилові кліщі не кусаються і не жалять, вони не проникають під шкіру або в вуха. У більшості випадків вони не небезпечні для здоров'я, однак їхні екскременти можуть спричинити алергічні реакції, особливо у людей з астмою.
Алергія на пилових кліщів
Для деяких людей чутливість до пилових кліщів може значно погіршити якість життя. Найбільш поширені симптоми: чхання, нежить і свербіж в очах. У рідкісних випадках можуть виникати серйозні астматичні напади.
Не всі астматики реагують на пилових кліщів, приблизно у 60% людей з цим захворюванням вони можуть стати тригером. Ризики розвитку алергії збільшуються через такі фактори:
- Наявність алергії у родичів.
- Вік – діти та підлітки більш вразливі.
- Велика кількість пилових кліщів у житлі.
Як зменшити кількість пилових кліщів у домі
Повністю знищити пил та пилових кліщів у приміщенні неможливо, але їхню кількість можна значно знизити.
- Використовуйте кондиціонери або регулярно провітрюйте квартиру для підтримання рівня вологості в межах 50%.
- Після сну залишайте постіль "дихати" перед застилянням.
- Накривайте матраци, ковдри та подушки в проти алергенними чохлами, які не дозволять кліщам проникати всередину та втримають тих, хто вже є всередині.
- Регулярно пилососьте матрац – раз на місяць і перевертайте його кожні три місяці. Якщо йому понад 10 років, доцільно замінити його на новий.
- Періть постільну білизну та покривала раз на тиждень при температурі 60 градусах за Цельсієм, щоб знищити пилових кліщів. Наволочки краще прати кожні два – три дні. Ковдри та подушки, які не можна прати, можна поставити на ніч у морозилку – це також ефективно.
- Намагайтеся не лягати в ліжко брудними або спітнілими, уникайте використання косметики перед сном і не їжте в ліжку.
- Замініть постіль натуральних матеріалів на синтетичні, а м'які іграшки – на ті, що можна прати.
- Позбудьтесь від зайвих килимів, м'яких меблів та тканинних штор.
- Для видалення пилу використовуйте вологу ганчірку, оскільки суха лише підіймає пил у повітря.
- У пилососі використовуйте двошарові мішки або фільтри HEPA.
- Під час прибирання використовуйте маску та намагайтеся не заходити в місця, де тільки що прибирали, протягом 20 хвилин, щоб дати пилу осісти.
- Придбайте очищувач повітря.
Отже, пилові кліщі самі по собі не небезпечні, але можуть викликати реакції в алергіків та дітей. Якщо вас турбує їхня присутність у вашому житлі, періть постільну білизну щотижня та замініть подушки та ковдри на синтетичні.