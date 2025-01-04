Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на наукову статтю для Національної медичної бібліотеки.

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Що відомо про гіпотезу

Гіпотеза про шкоду насичених жирів була запропонована фізіологом Анселом Кісом у 1950-х роках. Він дійшов висновку, що високий рівень холестерину провокує утворення жирових відкладень в артеріях, ґрунтуючись на даних досліджень у регіонах із низьким споживанням насичених жирів, таких як Сардинія та Японія. На основі цього Кіс розпочав масштабне дослідження "Сім країн", яке стало основою для просування цієї теорії.

Проте критикували вказували, що дослідження зосереджене виключно на країнах, де результати узгоджувалися із запропонованою гіпотезою. Зокрема, в аналізі були відсутні регіони, відомі високим споживанням насичених жирів, такі як Франція та Швейцарія, які також повідомляють про низький рівень серцево-судинних захворювань. Це упущення викликало занепокоєння щодо об'єктивності та повноти результатів дослідження.

Новий погляд на насичені жири

Ніна Тейхолц, відома прихильниця вживання насичених жирів із м'яса та молочних продуктів, стверджує, що сучасні дослідження виявили слабкі сторони первинної гіпотези. Вона зазначає, що переоцінка старих клінічних випробувань і нові аналітичні дані ставлять під сумнів усталену думку.

Тейхолц також звертає увагу, що багато державних рекомендацій досі наполягають на обмеженні насичених жирів, попри нові дослідження, які не підтверджують зв’язок між цими жирами і серцево-судинними захворюваннями.