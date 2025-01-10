Дослідження показали, що соціальна ізоляція може значно збільшити ймовірність виникнення різноманітних захворювань, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Human Behaviour.

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Нове дослідження самотності

У рамках свого дослідження фахівці проаналізували білкові зразки крові більш ніж 42 000 учасників і дійшли висновку, що соціальна ізоляція та самотність пов'язані з підвищенням рівня певних білків, які негативно впливають на наше здоров’я.

Соціальна ізоляція є об’єктивним індикатором, що враховує, чи живе людина одна, як часто вона спілкується з іншими й наскільки активно бере участь у соціальному житті. У той час як самотність – це суб'єктивне відчуття, яке відображає рівень самотності особи.

Соціальна ізоляція підвищує ризик багатьох хвороб

Дослідники проаналізували дані різних груп, враховуючи такі змінні, як вік, стать, соціально-економічний статус та частоту спілкування з рідними і друзями. Під час аналізу вони виявили 175 білків, асоційованих із соціальною ізоляцією, та 26 білків, пов’язаних із досвідом самотності. Цікаво, що 85% білків, асоційованих із самотністю, також були пов’язані з соціальною ізоляцією.

Щоб з’ясувати, як самотність і ізоляція впливають на рівень цих білків, вчені застосували метод менделівської рандомізації та залучили штучний інтелект. Це дозволило виявити п’ять білків, рівень яких зростає внаслідок почуття самотності.

Багато з цих білків пов’язані із запальними процесами, вірусними інфекціями та серцево-судинними захворюваннями, а також відіграють важливу роль у розвитку діабету та інсульту. Учених особливо зацікавили два білки з найбільшою активністю.

Один з них, ADM, виявився пов’язаним із підвищеним ризиком передчасної смерті та змінами в областях мозку, що відповідають за сприйняття внутрішнього стану організму. Інший білок, ASGR1, асоціюється з високим рівнем холестерину та збільшеним ризиком серцево-судинних захворювань.