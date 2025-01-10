Исследования показали, что социальная изоляция может значительно увеличить вероятность возникновения различных заболеваний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Human Behaviour.

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Новое исследование одиночества

В рамках своего исследования специалисты проанализировали белковые образцы крови более чем 42 000 участников и пришли к выводу, что социальная изоляция и одиночество связаны с повышением уровня определенных белков, которые негативно влияют на наше здоровье.

Социальная изоляция является объективным индикатором, учитывающим, живет ли человек один, как часто он общается с другими и насколько активно участвует в социальной жизни. В то время как одиночество – это субъективное ощущение, которое отражает уровень одиночества человека.

Социальная изоляция повышает риск многих болезней

Исследователи проанализировали данные различных групп, учитывая такие переменные, как возраст, пол, социально-экономический статус и частоту общения с родными и друзьями. Во время анализа они обнаружили 175 белков, ассоциированных с социальной изоляцией, и 26 белков, связанных с опытом одиночества. Интересно, что 85% белков, ассоциированных с одиночеством, также были связаны с социальной изоляцией.

Чтобы выяснить, как одиночество и изоляция влияют на уровень этих белков, ученые применили метод менделевской рандомизации и привлекли искусственный интеллект. Это позволило выявить пять белков, уровень которых возрастает вследствие чувства одиночества.

Многие из этих белков связаны с воспалительными процессами, вирусными инфекциями и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также играют важную роль в развитии диабета и инсульта. Ученых особенно заинтересовали два белка с наибольшей активностью.

Один из них, ADM, оказался связанным с повышенным риском преждевременной смерти и изменениями в областях мозга, отвечающих за восприятие внутреннего состояния организма. Другой белок, ASGR1, ассоциируется с высоким уровнем холестерина и увеличенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.