Чоловіки, які прагнуть покращити своє здоров'я та підвищити сексуальну активність, можуть згадати про улюблений напій свого дитинства – виноградний сік, повідомляє 24 Канал з посиланням на журнал The Aging Male.

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Виноградний сік покращує потенцію

Дослідження показує, що регулярне споживання червоного виноградного соку – п’ять і більше разів на тиждень – знижує ймовірність виникнення еректильної дисфункції на дивовижні 79%. Еректильна дисфункція (ЕД) стосується близько половини чоловіків до 60 років і залишається однією з найпоширеніших проблем у сфері чоловічого здоров’я.

За даними Національного інституту здоров'я США, приблизно 30 мільйонів чоловіків у країні стикалися з цією проблемою, що становить 18% чоловічого населення старше 20 років. Таким чином, нові відкриття вчених підтверджують, що виноградний сік може сприяти покращенню потенції, знижуючи ризик ЕД.

Дослідження, проведене в Тяньцзиньській медичній університетській лікарні в Китаї, охопило 600 чоловіків, з яких 300 мали труднощі з ерекцією, а 300 – не мали. Середній вік учасників складав 47,2 року. У чоловіків старше 40 років, які регулярно пили виноградний сік, ризик виникнення ЕД знизився на 83%. Для чоловіків молодше 40 років цей показник виявився менш значним – 27%.

Чому виноградний сік позитивно впливає на чоловіче здоров'я

Виноградний сік багатий на фенольні сполуки з антиоксидантними властивостями, які зміцнюють серцево-судинну систему, захищають тканини судин від ушкоджень і сприяють поліпшенню кровообігу. Автори дослідження зазначили, що червоний виноградний сік містить більше фенолів, ніж білий.

Крім того, виноградний сік сприяє зниженню рівня холестерину, що також позитивно впливає на потенцію. У процесі дослідження також були вивчені томатний, апельсиновий, яблучний соки, лимонад, молоко та безалкогольні напої. Проте жоден з них не продемонстрував таких значних результатів, як виноградний сік.

Експерти радять вживати червоний виноградний сік без доданого цукру, щоб максимально отримати його корисні властивості.