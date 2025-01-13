Мужчины, которые стремятся улучшить свое здоровье и повысить сексуальную активность, могут вспомнить о любимом напитке своего детства – виноградный сок, сообщает 24 Канал со ссылкой на журнал The Aging Male.

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Виноградный сок улучшает потенцию

Исследование показывает, что регулярное потребление красного виноградного сока – пять и более раз в неделю – снижает вероятность возникновения эректильной дисфункции на удивительные 79%. Эректильная дисфункция (ЭД) касается около половины мужчин до 60 лет и остается одной из самых распространенных проблем в сфере мужского здоровья.

По данным Национального института здоровья США, примерно 30 миллионов мужчин в стране сталкивались с этой проблемой, что составляет 18% мужского населения старше 20 лет. Таким образом, новые открытия ученых подтверждают, что виноградный сок может способствовать улучшению потенции, снижая риск ЭД.

Исследование, проведено в Тяньцзиньской медицинской университетской больнице в Китае, охватило 600 мужчин, из которых 300 имели трудности с эрекцией, а 300 – не имели. Средний возраст участников составлял 47,2 года. У мужчин старше 40 лет, которые регулярно пили виноградный сок, риск возникновения ЭД снизился на 83%. Для мужчин моложе 40 лет этот показатель оказался менее значительным – 27%.

Почему виноградный сок положительно влияет на мужское здоровье

Виноградный сок богат фенольными соединениями с антиоксидантными свойствами, которые укрепляют сердечно-сосудистую систему, защищают ткани сосудов от повреждений и способствуют улучшению кровообращения. Авторы исследования отметили, что красный виноградный сок содержит больше фенолов, чем белый.

Кроме того, виноградный сок способствует снижению уровня холестерина, что также положительно влияет на потенцию. В процессе исследования также были изучены томатный, апельсиновый, яблочный соки, лимонад, молоко и безалкогольные напитки. Однако ни один из них не продемонстрировал таких значительных результатов, как виноградный сок.

Эксперты советуют употреблять красный виноградный сок без добавления сахара, чтобы максимально получить его полезные свойства.