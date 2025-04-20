Ба більше – ви можете свідомо впливати на ці фактори. Спершу зауважимо, що середня тривалість життя останнім часом скоротилася. Так, за даними CDC, середня тривалість життя в США наразі становить 76,4 року. Для чоловіків – 73,5 року, для жінок – 79,3, інформує 24 Канал.
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9 ознак того, що ви можете прожити довге життя
- Ви регулярно їсте овочі та фрукти
Дослідники довели, що жінки, які найчастіше споживали рослинну їжу, мали на 46% менший ризик смерті у найближчі 5 років. Учасницям було по 70+.
- Ви займаєтесь спортом (зокрема бігом)
Каліфорнійські вчені протягом 21 року спостерігали за людьми середнього віку. Ті, хто бігав по 40 хвилин п'ять днів на тиждень, жили довше та краще почувались фізично й розумово. Також корисними виявилися силові тренування двічі на тиждень та 10-хвилинні кардіо вправи – тричі на тиждень.
- Ви народили дитину після 44 років
Якщо жінка природно завагітніла після 44, це свідчить про її генетичну схильність до довголіття. Дослідження Університету Юти показало, що такі жінки на 15% рідше помирали після 50 років, ніж ті, хто народив до 40.
- Ви соціально активні
Ширше коло спілкування – довше життя. За даними National Library of Medicine, люди, які мають соціальну підтримку, мають кращу психіку, серцево-судинну систему, імунітет, пам’ять і навіть здатність до відновлення після стресу.
- У вас струнка талія
Жінки з талією понад 94 сантиметів жили на 5 років менше після 40-річного віку, ніж ті, чия талія була меншою за 68 сантиметів. Для чоловіків критичною межею є 109 сантиметів – вона скорочує життя на 3 роки.
- Ви п'єте чай щодня
Один-два горнятка чорного чи зеленого чаю на день – це добре. Чай містить катехіни, які сприяють розслабленню судин і покращують роботу серця.
- Ви контролюєте калорії
Люди, які споживають 1400–2000 ккал на день (на 25% менше за середню норму), мали "молодше" серце на 15 років. Кожна калорія має значення.
- Ви добре спите
Міцний нічний сон – ключ до довголіття. За даними CNBC, повноцінний відпочинок – один із факторів, що дозволяє дожити до 90+.
- Ви маєте сенс життя
Дослідження журналу Psychological Science 2014 року показало: ті, хто мав високе почуття сенсу життя, жили довше. Тих, хто помер під час дослідження, об’єднували низькі показники "відчуття сенсу".
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