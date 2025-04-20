Более того – вы можете сознательно влиять на эти факторы. Сначала заметим, что средняя продолжительность жизни в последнее время сократилась. Так, по данным CDC, средняя продолжительность жизни в США сейчас составляет 76,4 года. Для мужчин – 73,5 года, для женщин – 79,3, информирует 24 Канал.

Смотрите также Глаза, кожа, суставы: как тело подсказывает о высоком уровне холестерина

9 признаков того, что вы можете прожить долгую жизнь

Вы регулярно едите овощи и фрукты

Исследователи доказали, что женщины, которые чаще всего потребляли растительную пищу, имели на 46% меньший риск смерти в ближайшие 5 лет. Участницам было по 70+.

Вы занимаетесь спортом (в частности бегом)

Калифорнийские ученые в течение 21 года наблюдали за людьми среднего возраста. Те, кто бегал по 40 минут пять дней в неделю, жили дольше и лучше чувствовали себя физически и умственно. Также полезными оказались силовые тренировки дважды в неделю и 10-минутные кардио упражнения – трижды в неделю.

Вы родили ребенка после 44 лет

Если женщина естественно забеременела после 44, это свидетельствует о ее генетической предрасположенности к долголетию. Исследование Университета Юты показало, что такие женщины на 15% реже умирали после 50 лет, чем те, кто родил до 40.

Вы социально активны

Шире круг общения – дольше жизнь. По данным National Library of Medicine, люди, которые имеют социальную поддержку, имеют лучшую психику, сердечно-сосудистую систему, иммунитет, память и даже способность к восстановлению после стресса.

У вас стройная талия

Женщины с талией более 94 сантиметров жили на 5 лет меньше после 40-летнего возраста, чем те, чья талия была меньше 68 сантиметров. Для мужчин критическим пределом является 109 сантиметров – она сокращает жизнь на 3 года.

Вы пьете чай каждый день

Одна-две чашки черного или зеленого чая в день – это хорошо. Чай содержит катехины, которые способствуют расслаблению сосудов и улучшают работу сердца.

Вы контролируете калории

Люди, которые потребляют 1400–2000 ккал в день (на 25% меньше средней нормы), имели "моложе" сердце на 15 лет. Каждая калория имеет значение.

Вы хорошо спите

Крепкий ночной сон – ключ к долголетию. По данным CNBC, полноценный отдых – один из факторов, позволяющий дожить до 90+.

Вы имеете смысл жизни

Исследование журнала Psychological Science 2014 года показало: те, кто имел высокое чувство смысла жизни, жили дольше. Тех, кто умер во время исследования, объединяли низкие показатели "ощущения смысла".

Бонус. На сайте Media.nmfn.com можно пройти онлайн-тест на продолжительность жизни. Он оценивает ваши привычки, состояние здоровья и генетику. Возможно, результат вас приятно удивит.