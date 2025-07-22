Отруєння у ресторані Кацуріна у Львові: вже 76 постраждалих, у якому вони стані
- У Львові розслідують спалах кишкової інфекції після відвідування ресторану "Китайський привіт", 76 осіб госпіталізовано, у тому числі 10 дітей та 2 вагітних жінки.
- Виявлено Salmonella enteriditis у 25 пацієнтів та одного працівника ресторану; серед постраждалих і власник ресторану, який тимчасово закрив заклад.
У Львові триває розслідування масштабного спалаху кишкової інфекції, що трапився після відвідування ресторану "Китайський привіт", ресторатора Міши Кацуріна. За останніми даними, 76 людей госпіталізовано з підозрою на отруєння, серед них 10 дітей та 2 вагітних жінки.
За даними Центру громадського здоров'я, у 25 пацієнтів та одного працівника ресторану виявили бактерію Salmonella enteriditis, яка є причиною харчового отруєння. Лабораторна перевірка ще чотирьох працівників триває, інформує 24 Канал.
Дивіться також Сальмонельоз – симптоми, шляхи зараження і лікування
У якому стані постраждалі?
Згідно з оновленою інформацією від ЦГЗ, 75 пацієнтів перебувають у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні, ще одна людина – у Сокальській міській лікарні. Стан однієї особи оцінюють як тяжкий, решта – середньої важкості. Жодного пацієнта поки не виписано.
Що стало причиною спалаху?
Зі слів потерпілих, спалах отруєння пов'язаний зі споживанням "Сінгапурського чізкейка", популярної позиції меню. Серед постраждалих і сам власник ресторану Міша Кацурін, який публічно заявив, що заклад у Львові тимчасово зачинено до завершення розслідування.
Фахівці Держпродспоживслужби під час перевірки ресторану виявили грубі порушення санітарних норм:
- кухонний інвентар із різних цехів (м'ясного, овочевого, кондитерського) мили в одному приміщенні;
- брак окремих ємностей з кришками для чистого інвентарю;
- сипучі продукти зберігалися у коридорі підвалу;
- відсутнє належне маркування прибирального інвентарю;
- не зафіксовано контроль температури продуктів – чек-листи та журнали не надано;
- лише 7 із 23 працівників мали чинні медичні книжки. Іншим рекомендовано тимчасово відсторонитися від роботи.
Що з продуктами
За попередніми результатами: вода безпечна, віруси гепатиту, ротавіруси та ентеровіруси не виявлені; м'ясо птиці та яйця відповідають усім нормам безпечності, зокрема за мікробіологічними та хімічними показниками; харчові зразки, які вилучили для аналізу, ще досліджуються. Як наголосили епідеміологи, не всі продукти, які досліджують, обов'язково використовували для приготування саме тієї страви, яка спричинила отруєння. Можливе використання іншої партії яєць або інгредієнтів.
Важливо! Цей матеріал має винятково інформаційний характер і не може бути основою для встановлення діагнозу або медичних висновків. Публікації на сайті засновані на останніх актуальних і науково обґрунтованих дослідженнях у сфері медицини. Якщо Вас турбують проблеми зі здоровʼям, обов’язково зверніться до лікаря.