За що вручили Нобелівську премію з медицини

Дослідження, що пов'язані з мРНК (мікроРибонуклеїновими кислотами), відкрили нові шляхи в розумінні генетичної регуляції. МікроРНК є маленькими некодуючими РНК-молекулами, що відіграють критичну роль в посттранскрипційній регуляції генів.

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Вони можуть пригнічувати трансляцію або здійснювати деградацію МікроРНК, тим самим регулюючи експресію певних генів.

Ці відкриття мають широкий вплив на біологію розвитку, онкогенез, і багато інших процесів, оскільки порушення функцій мРНК може призводити до різних захворювань, включаючи рак. Дослідження в цій галузі дозволяють краще зрозуміти механізми захворювань і потенційно розробити нові підходи до лікування.

Що відомо про лауреатів

Віктор Емброс і Гері Равкан – відомі вчені з США, які зробили значний внесок у вивчення мікроРНК.

Віктор Емброс разом із колегами відкрив першу мікроРНК, lin-4, у 1993 році в дослідженнях на нематоді Caenorhabditis elegans. Це відкриття показало, що маленькі РНК можуть регулювати генну експресію. Його робота дала початок новому напряму в молекулярній біології, що розширило розуміння генетичної регуляції.

Гері Равкан брав участь у виявленні другої мікроРНК, let-7, також у Caenorhabditis elegans. Let-7 була першою мРНК, яку знайшли в багатьох тварин, включаючи людей. Його дослідження допомогли зрозуміти, як мікроРНК впливають на розвиток і диференціацію клітин у різних організмах.

Обидва вчені зіграли ключову роль у розкритті важливості мікроРНК та їхньої ролі в біологічних процесах. Їхні відкриття мають значний вплив на сучасну біологію та медицину.