Раніше в країні усі пари, як громадянські, так і іноземці, мали проходити передвесільний медичний огляд, але генетичне тестування було добровільним, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Jerusalem Post.

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Генетичне тестування в ОАЕ

Цей новий захід покликаний захистити майбутні покоління від спадкових недуг, надаючи парам можливість виявити, чи є вони носіями потенційно небезпечних генетичних мутацій.

3 2022 року понад 800 пар взяли участь у пілотному етапі проєкту. Дані дослідження показали, що 86 відсотків пар досягли генетичної сумісності, тоді як 14 відсотків вимагали додаткового втручання для планування сімʼї.

Генетичне тестування дозволяє виявити понад 570 мутацій, пов'язаних із більш ніж 840 генетичними захворюваннями, серед яких кардіоміопатія, епілепсія, спінальна м'язова атрофія, втрата слуху, муковісцидоз та інші серйозні й хронічні хвороби.

Які хвороби дозволяє виявити генетичне тестування

Згідно з інформацією уряду ОАЕ, дошлюбний скринінг також включає тести на інфекційні захворювання, такі як ВІЛ, гепатити B і C, сифіліс, краснуху, а також генетичні розлади, як-от бета-таласемія і серповидноклітинна анемія.

Геномна програма ОАЕ була запущена у 2019 році, а у 2021 році було засновано Геномну раду ОАЕ під керівництвом шейха Халіда бен Мухаммеда бен Заїда.

Міністерство охорони здоровʼя та профілактики вже надало необхідний медичний персонал, спеціалізовану експертизу, рекомендації та технічну інфраструктуру для підтримки впровадження генетичного тестування відповідно до Національної геномної стратегії.