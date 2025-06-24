З’ясувалося, що недоношені малюки дійсно здатні фізично відчувати біль, але при цьому у них ще не розвинені емоційна та розумова (когнітивна) здатність повністю усвідомлювати або глибоко інтерпретувати ці відчуття, пише 24 Канал з посилання на PAIN.

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Такий висновок, на думку дослідників, може кардинально змінити стандарти догляду за найменшими пацієнтами в неонатальних відділеннях усього світу.

Біль – це не просто фізичне відчуття, а складний досвід, що включає багато аспектів: фізичних, емоційних і розумових,

– зазначив професор нейробіології Лоренцо Фабриці, провідний автор роботи.

Чим відрізняється сприйняття болю дорослих і дітей

У дорослих за сприйняття болю відповідає ціла мережа взаємопов’язаних ділянок мозку – так званий "больовий конект", де кожен "вузол" відповідає за свій елемент цього складного переживання.

Проте у новонароджених ця мережа лише перебуває на стадії формування. Це може означати, що їхній досвід болю зовсім не схожий на дорослий.

Щоб простежити, як розвивається сприйняття болю з часу народження, науковці проаналізували МРТ-скани понад 370 дітей, включно з недоношеними малюками (починаючи з 32 тижня вагітності).

Больовий конект виконує одразу кілька завдань: відчуття самого болю, формування реакції на нього та оцінка важливості больових стимулів. Причому кожен з цих компонентів у мозку дитини дозріває поступово й у різний час.

Дослідники виділили три основні блоки в обробці болю:

Сенсорно-дискримінативний: визначає, де болить і наскільки сильний біль;

Афективно-мотиваційний: формує емоційну відповідь і мотивацію реагувати на біль;

Когнітивно-оцінковий: дозволяє осмислити й оцінити значення болю.

Результати показали: здатність просто відчувати біль (сенсорно-дискримінативна мережа) у малюків майже досягає рівня дорослих на 34 – 36 тижні вагітності. Проте емоційна реакція та усвідомлення цих відчуттів формуються пізніше.

Близько 36 – 38 тижня дозріває афективно-мотиваційна мережа, й тоді немовлята починають сприймати біль як щось неприємне чи загрозливе.

А ось когнітивно-оцінкова мережа – та, що допомагає зрозуміти й оцінити біль, – досягає зрілості лише після 42 тижня. Інакше кажучи, навіть повністю доношені новонароджені ще не здатні повністю осмислити свої больові відчуття.

До речі, ще у 2023 році ця ж дослідницька група з’ясувала, що недоношені малюки не "звикають" до повторюваних болючих процедур, наприклад, до медичних уколів – їхній мозок просто не може адаптуватися й притуплювати реакцію на постійні неприємні впливи.

Нове дослідження пояснює, чому це відбувається. Без зрілих емоційних і когнітивних механізмів діти змушені раз по раз переживати біль – і при цьому у них не формуються природні способи впоратися зі стресом.