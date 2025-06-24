З’ясувалося, що недоношені малюки дійсно здатні фізично відчувати біль, але при цьому у них ще не розвинені емоційна та розумова (когнітивна) здатність повністю усвідомлювати або глибоко інтерпретувати ці відчуття, пише 24 Канал з посилання на PAIN.
Також на тему Як пізня вагітність впливає на здоровʼя дитини
Такий висновок, на думку дослідників, може кардинально змінити стандарти догляду за найменшими пацієнтами в неонатальних відділеннях усього світу.
Біль – це не просто фізичне відчуття, а складний досвід, що включає багато аспектів: фізичних, емоційних і розумових,
– зазначив професор нейробіології Лоренцо Фабриці, провідний автор роботи.
Чим відрізняється сприйняття болю дорослих і дітей
У дорослих за сприйняття болю відповідає ціла мережа взаємопов’язаних ділянок мозку – так званий "больовий конект", де кожен "вузол" відповідає за свій елемент цього складного переживання.
Проте у новонароджених ця мережа лише перебуває на стадії формування. Це може означати, що їхній досвід болю зовсім не схожий на дорослий.
Щоб простежити, як розвивається сприйняття болю з часу народження, науковці проаналізували МРТ-скани понад 370 дітей, включно з недоношеними малюками (починаючи з 32 тижня вагітності).
Больовий конект виконує одразу кілька завдань: відчуття самого болю, формування реакції на нього та оцінка важливості больових стимулів. Причому кожен з цих компонентів у мозку дитини дозріває поступово й у різний час.
Дослідники виділили три основні блоки в обробці болю:
- Сенсорно-дискримінативний: визначає, де болить і наскільки сильний біль;
- Афективно-мотиваційний: формує емоційну відповідь і мотивацію реагувати на біль;
- Когнітивно-оцінковий: дозволяє осмислити й оцінити значення болю.
Результати показали: здатність просто відчувати біль (сенсорно-дискримінативна мережа) у малюків майже досягає рівня дорослих на 34 – 36 тижні вагітності. Проте емоційна реакція та усвідомлення цих відчуттів формуються пізніше.
Близько 36 – 38 тижня дозріває афективно-мотиваційна мережа, й тоді немовлята починають сприймати біль як щось неприємне чи загрозливе.
А ось когнітивно-оцінкова мережа – та, що допомагає зрозуміти й оцінити біль, – досягає зрілості лише після 42 тижня. Інакше кажучи, навіть повністю доношені новонароджені ще не здатні повністю осмислити свої больові відчуття.
До речі, ще у 2023 році ця ж дослідницька група з’ясувала, що недоношені малюки не "звикають" до повторюваних болючих процедур, наприклад, до медичних уколів – їхній мозок просто не може адаптуватися й притуплювати реакцію на постійні неприємні впливи.
Нове дослідження пояснює, чому це відбувається. Без зрілих емоційних і когнітивних механізмів діти змушені раз по раз переживати біль – і при цьому у них не формуються природні способи впоратися зі стресом.