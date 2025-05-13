Оскільки додаткові прояви мігрені не менш негативно впливають на повсякденне життя та здатність навчатися, ніж сам біль, поява таких ліків може значно покращити самопочуття хворих, повідомляє 24 Канал з посиланням на Nature Medicine.

Також на тему Чи потрібно пити магній разом з вітаміном B6

Ефективність уброгепанту

Ефективність уброгепанту в боротьбі з головним болем уже була доведена завдяки його впливу на рецептори, що беруть участь у передачі больових імпульсів. Проте досі не було відомо, чи може препарат також полегшувати ауру – стан, який часто передує мігрені й проявляється, наприклад, спалахами кольорів перед очима або затуманенням зору.

Від мігрені страждає приблизно 1 із 7 людей, тобто 14 – 15% всього населення Землі – 1 мільярд людей.

У третьому етапі клінічних випробувань цей засіб призначили понад 400 добровольцям віком від 18 до 75 років, які не менш як рік страждали від нападів мігрені. З метою оцінки дії препарату, науковці попросили учасників приймати уброгепант під час першого нападу, а при наступному, не раніше ніж за тиждень, – плацебо, яке також подавали як ліки.

Як показали результати, приймання уброгепанту, на відміну від плацебо, вже через годину сприяв покращенню концентрації, через дві години знижував чутливість до світла, а після трьох годин – втома та біль у шиї зменшувалися. Також упродовж 4 – 24 годин після приймання зменшувалися запаморочення та підвищена чутливість до звуків.

Обмеження застосування

Водночас учасникам експерименту рекомендували приймати уброгепант лише тоді, коли вони були впевнені, що протягом найближчих 1 – 6 годин з’явиться головний біль. Це може бути певним обмеженням препарату, оскільки не всі пацієнти здатні своєчасно розпізнати передвісники нападу мігрені.

Тому подальші наукові дослідження мають з’ясувати ідеальний момент для приймання ліків, а також вивчити механізми впливу уброгепанту на ті симптоми, які не пов’язані безпосередньо з болем.