Магній належить до важливих макроелементів, необхідних для нормального функціонування різних систем організму: нервової, м’язової та імунної, повідомляє 24 Канал з посиланням на National Library of Medicine.

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Користь магнію

Він відіграє ключову роль у стабілізації артеріального тиску, підтримці нормального рівня глюкози у крові та зміцненні кісткової тканини. Крім того, магній бере участь у виробленні енергії та синтезі білків.

Регулярне надходження магнію позитивно впливає на стан здоров’я:

допомагає знизити ризик розвитку цукрового діабету 2 типу;

може бути корисним для профілактики мігрені.

У рекламі часто стверджують, що магній знижує ризик гіпертонії, проте переконливих наукових доказів цьому поки недостатньо. При підвищеному тиску лікарі рекомендують отримувати магній переважно з харчових продуктів, багатих на цей мінерал, а не з біологічно активних добавок.

Користь вітаміну B6

Вітамін B6 необхідний для нормального обміну речовин: він регулює засвоєння вуглеводів, жирів і білків, сприяє правильному розвитку мозку, функціонуванню центральної та периферичної нервової систем, а також підтримує здоров’я шкіри й волосся. Під час вагітності B6 може бути призначений для повноцінного формування плода.

Достатній рівень вітаміну B6 також позитивно впливає на самопочуття. Наприклад:

є дані, що ця добавка може знижувати ризик серцево-судинних захворювань. Проте сучасні дослідження свідчать, що вітамін B6 не зменшує ймовірність і тяжкість цих хвороб, а лише має профілактичну дію;

приймання B6 зменшує прояви ранкової нудоти у вагітних;

ефективний при лікуванні деяких форм анемії, пов’язаних із порушенням засвоєння заліза.

Чи варто приймати магній і вітамін B6 разом

B6 сприяє кращому засвоєнню магнію, а сам мінерал впливає на роботу нервової системи та допомагає у перетворенні вітаміну у його активну форму. Їхня комбінація сприяє нормалізації обміну речовин, підтримці здоров’я нервової й серцево-судинної систем, а також допомагає:

знизити вираженість симптомів передменструального синдрому;

зменшити наслідки стресу.

Хоча науково обґрунтованих доказів ефективності комплексу магнію та вітаміну B6 ще недостатньо, у деяких випадках спільний прийом може мати позитивний вплив на різні системи організму.

Зазвичай лікарі радять отримувати ці речовини з їжі, але при певних показаннях (наприклад, під час вагітності) може бути призначений прийом спеціалізованих комплексів.