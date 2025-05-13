Поскольку дополнительные проявления мигрени не менее негативно влияют на повседневную жизнь и способность учиться, чем сама боль, появление таких лекарств может значительно улучшить самочувствие больных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Nature Medicine.

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Эффективность уброгепанта

Эффективность уброгепанта в борьбе с головной болью уже была доказана благодаря его воздействию на рецепторы, участвующих в передаче болевых импульсов. Однако до сих пор не было известно, может ли препарат также облегчать ауру – состояние, которое часто предшествует мигрени и проявляется, например, вспышками цветов перед глазами или затуманиванием зрения.

От мигрени страдает примерно 1 из 7 людей, то есть 14 – 15% всего населения Земли – 1 миллиард людей.

В третьем этапе клинических испытаний это средство назначили более 400 добровольцам в возрасте от 18 до 75 лет, которые не менее года страдали от приступов мигрени. С целью оценки действия препарата, ученые попросили участников принимать уброгепант во время первого приступа, а при следующем, не ранее чем через неделю, – плацебо, которое также подавали как лекарство.

Как показали результаты, приема уброгепанта, в отличие от плацебо, уже через час способствовал улучшению концентрации, через два часа снижал чувствительность к свету, а после трех часов – усталость и боль в шее уменьшались. Также в течение 4 – 24 часов после приема уменьшались головокружение и повышенная чувствительность к звукам.

Ограничения применения

В то же время участникам эксперимента рекомендовали принимать уброгепант только тогда, когда они были уверены, что в течение ближайших 1 – 6 часов появится головная боль. Это может быть определенным ограничением препарата, поскольку не все пациенты способны своевременно распознать предвестники приступа мигрени.

Поэтому дальнейшие научные исследования должны выяснить идеальный момент для приема лекарства, а также изучить механизмы влияния уброгепанта на те симптомы, которые не связаны непосредственно с болью.