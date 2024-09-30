Чому не хочеться їсти

Детальний аналіз показує, що зниження апетиту є типовим проявом при інфекційних захворюваннях. Це пов'язано з тим, що процес перетравлення їжі потребує значних енергетичних витрат, які потрібно направити на одужання.

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У такі моменти цитокіни, що беруть участь в імунному захисті, активно впливають на апетит, внаслідок чого організм заощаджує сили, не витрачаючи їх на травлення.

При деяких захворюваннях, таких як діабет та гіпотиреоз, крім цитокінів, апетит може знижуватися також через гормональні перебудови в організмі.

Особливості сприйняття запахів та смаків під час застудних захворювань можуть додатково зменшувати бажання їсти, тому що їжа здається менш апетитною.

Чи треба себе змушувати їсти

Зазвичай втрата апетиту при ГРВІ чи грипі тимчасова і зникає з поліпшенням стану хворого. Коли апетит відновлюється, важливо харчуватися калорійно, переважно вибирати легені для страв, такі як супи.

Якщо в період захворювання апетит відсутній, не варто примушувати себе їсти. Достатньо відпочинку та рясного пиття для підтримки сил. Якщо низький апетит зберігається після одужання, рекомендується звернутися до фахівця для консультації.