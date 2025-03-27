Почему не хочется есть

Детальный анализ показывает, что снижение аппетита является типичным проявлением при инфекционных заболеваниях. Это связано с тем, что процесс переваривания пищи требует значительных энергетических затрат, которые нужно направить на выздоровление, пишет 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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В такие моменты цитокины, участвующие в иммунной защите, активно влияют на аппетит, вследствие чего организм экономит силы, не тратя их на пищеварение.

При некоторых заболеваниях, таких как диабет и гипотиреоз, кроме цитокинов, аппетит может снижаться также из-за гормональных перестроек в организме.

Особенности восприятия запахов и вкусов во время простудных заболеваний могут дополнительно уменьшать желание есть, потому что еда кажется менее аппетитной.

Также повышенная температура тела может оказывать влияние на аппетит. Организму требуется много жидкости для регулировки температуры, поэтому вместо еды часто возникает потребность в питье.

Надо ли себя заставлять есть

Обычно потеря аппетита при ОРВИ или гриппе временная и исчезает с улучшением состояния больного. Когда аппетит восстанавливается, важно питаться калорийно, предпочтительно выбирать легкие для блюд, такие как супы.

Если в период заболевания аппетит отсутствует, не стоит заставлять себя есть. Достаточно отдыха и обильного питья для поддержания сил. Если низкий аппетит сохраняется после выздоровления, рекомендуется обратиться к специалисту для консультации.