Шипшина використовується в кулінарії, її додають у страви, чаї та роблять із неї сік. У 100 грамах шипшини міститься приблизно 426 мг вітаміну С.

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Користь шипшини

Попри втрату деяких корисних речовин під час обробки та сушіння, плоди шипшини широко застосовуються не тільки в харчовій промисловості, а й у медицині.

Особливо ефективна шипшина при остеоартриті, допомагаючи зменшити біль та скутість суглобів. Також її застосовують для зниження больових відчуттів після хірургічних втручань.

Було проведено дослідження, яке показало, що екстракт шипшини сприяє зниженню ожиріння. Протягом 12 тижнів одна група учасників дослідження отримувала екстракт шипшини, а інша – плацебо, при цьому раціон та рівень фізичної активності учасників не змінювалися. Після його завершення у групі, яка приймала екстракт, спостерігалося значне зменшення вісцерального жиру та індексу маси тіла.

Олія шипшини, багата на вітаміни та антиоксиданти, використовується для догляду за шкірою: вона живить, зволожує, сприяє зменшенню пігментних плям і стимулює вироблення колагену.

Негативний вплив шипшини

Однак перед застосуванням слід проконсультуватися з дерматологом, оскільки існує ризик алергії. При прийомі лікарських препаратів шипшина може модифікувати їхній ефект, наприклад, знижуючи ефективність протипухлинних засобів. Крім того, він може сприяти утворенню каменів у нирках та викликати діарею в деяких випадках.

Рідкісне вживання відвару з шипшини не має негативно впливати на здоров'ї, але перед регулярним вживанням доцільно звернутися за медичною консультацією.