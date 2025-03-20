Багато лікарів радять обмежувати сіль у раціоні, але не всі знають, що надмірне скорочення її споживання може завдати організму серйозної шкоди, повідомляє 24 Канал з посилання на Daily Record.

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Для чого потрібна сіль

Гастроентеролог Саураб Сетхі пояснив, до чого може призвести тривала відмова від солі. За його словами, натрій, який міститься у солі, є важливим електролітом, що допомагає організму утримувати воду.

При значному зниженні рівня натрію людина ризикує зіткнутися із сильним зневодненням. Це може призвести до зменшення об’єму крові та різкого падіння артеріального тиску. Експерт додав, що потяг до солоної їжі виникає саме тоді, коли організму не вистачає натрію.

Ознаки браку натрію

Брак солі також може проявлятися у вигляді таких проблем, як м’язова слабкість, запаморочення, переднепритомні та непритомні стани. Крім того, дефіцит натрію може порушити роботу шлунково-кишкового тракту, погіршити травлення, послабити здоров’я печінки та перешкоджати засвоєнню необхідних поживних речовин.

Для підтримання здоров’я більшості людей достатньо однієї чайної ложки солі на день. При цьому додавати сіль у страви спеціально зовсім не обов’язково, адже вона вже міститься у багатьох продуктах, зокрема й оброблених,

– зазначає фахівець.

Брак натрію у легкій або помірній формі може викликати такі симптоми:

нудота та блювання;

головний біль;

відчуття втоми й занепаду сил;

м’язові судоми або слабкість;

утруднення концентрації уваги, сплутаність свідомості;

запаморочення, аж до непритомності.

При серйозному дефіциті натрію можливі:

судоми;

галюцинації;

втрата свідомості;

кома.

Таким чином, важливо не лише уникати надлишку солі, але й стежити за тим, щоб її рівень у раціоні був достатнім для підтримки здоров’я.