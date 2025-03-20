Многие врачи советуют ограничивать соль в рационе, но не все знают, что чрезмерное сокращение ее потребления может нанести организму серьезный вред, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Record.

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Для чего нужна соль

Гастроэнтеролог Саураб Сетхи объяснил, к чему может привести длительный отказ от соли. По его словам, натрий, который содержится в соли, является важным электролитом, что помогает организму удерживать воду.

При значительном снижении уровня натрия человек рискует столкнуться с сильным обезвоживанием. Это может привести к уменьшению объема крови и резкому падению артериального давления. Эксперт добавил, что тяга к соленой пище возникает именно тогда, когда организму не хватает натрия.

Признаки нехватки натрия

Нехватка соли также может проявляться в виде таких проблем, как мышечная слабость, головокружение, предобморочные и обморочные состояния. Кроме того, дефицит натрия может нарушить работу желудочно-кишечного тракта, ухудшить пищеварение, ослабить здоровье печени и препятствовать усвоению необходимых питательных веществ.

Для поддержания здоровья большинства людей достаточно одной чайной ложки соли в день. При этом добавлять соль в блюда специально совсем не обязательно, ведь она уже содержится во многих продуктах, в том числе и обработанных,

– отмечает специалист.

Нехватка натрия в легкой или умеренной форме может вызвать такие симптомы:

тошнота и рвота;

головная боль;

ощущение усталости и упадка сил;

мышечные судороги или слабость;

затруднение концентрации внимания, спутанность сознания;

головокружение, вплоть до обморока.

При серьезном дефиците натрия возможны:

судороги;

галлюцинации;

потеря сознания;

кома.

Таким образом, важно не только избегать избытка соли, но и следить за тем, чтобы ее уровень в рационе был достаточным для поддержания здоровья.