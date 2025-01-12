У більшості випадків жирова хвороба протікає безсимптомно. Деякі пацієнти можуть відчувати втому, а також дискомфорт або біль у верхній правій частині живота, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mayo Clinic.

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Причини виникнення неалкогольної жирової хвороби печінки

Точні причини цього стану залишаються нез'ясованими. Однак відомо, що накопиченню жиру в печінці сприяють такі фактори:

Надмірна вага або ожиріння.

Інсулінорезистентність, коли клітини не реагують на інсулін, що призводить до недостатнього засвоєння глюкози.

Підвищений рівень цукру в крові, що може свідчити про предіабет або цукровий діабет другого типу.

Високий рівень жирів у крові, зокрема тригліцеридів.

У деяких людей цей надлишок жиру може діяти на печінку як токсин, викликаючи запалення та призводячи до утворення рубцевої тканини.

До факторів ризику належать: підвищений рівень холестерину, метаболічний синдром, гіпертонія, синдром полікістозних яєчників, апное під час сну, куріння, цукровий діабет другого типу, а також недостатня функція щитоподібної залози та гіпофіза.

Симптоми неалкогольної жирової хвороби печінки

У частини людей з НАЖХП може розвинутися неалкогольний стеатогепатит – важча форма, яка супроводжується запаленням печінки та може призвести до її рубцювання, цирозу та печінкової недостатності.

Симптоми неалкогольного стеатогепатиту та цирозу печінки можуть бути такі:

Здуття живота (асцит);

Розширені кровоносні судини на шкірі;

Збільшення селезінки;

Червоні долоні;

Жовтяниця (пожовтіння шкіри та очей).

Лікування неалкогольної жирової хвороби печінки

На жаль, специфічних медикаментів для лікування жирової хвороби печінки не існує. Основний підхід до терапії полягає у веденні здорового способу життя, зокрема:

Схуднення – цільовий індекс маси тіла повинен перебувати в діапазоні від 18,5 до 24,9. Втрата понад 10% маси тіла може допомогти зменшити кількість жиру в печінці.

Дотримання дієти, багатої фруктами, овочами, білками та вуглеводами з низьким вмістом жирів, цукру та солі. Рекомендується також зменшити розміри порцій.

Регулярна фізична активність – не менше 150 хвилин на тиждень помірних аеробних вправ, таких як швидка ходьба, велоспорт, танці або прогулянки. Усі види активності можуть сприяти покращенню стану, навіть при відсутності значної втрати ваги.

Відмова від куріння для зниження ризику серцево-судинних захворювань.

Хоча алкоголь безпосередньо не викликає неалкогольну жирову хворобу печінки, він може погіршити ситуацію. Тому лікарі радять зменшити споживання алкоголю або зовсім від нього відмовитися.