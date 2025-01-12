В большинстве случаев жировая болезнь протекает бессимптомно. Некоторые пациенты могут чувствовать усталость, а также дискомфорт или боль в верхней правой части живота, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.
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Причины возникновения неалкогольной жировой болезни печени
Точные причины этого состояния остаются невыясненными. Однако известно, что накоплению жира в печени способствуют следующие факторы:
- Избыточный вес или ожирение.
- Инсулинорезистентность, когда клетки не реагируют на инсулин, что приводит к недостаточному усвоению глюкозы.
- Повышенный уровень сахара в крови, что может свидетельствовать о предиабете или сахарном диабете второго типа.
- Высокий уровень жиров в крови, в частности триглицеридов.
У некоторых людей этот избыток жира может действовать на печень как токсин, вызывая воспаление и приводя к образованию рубцовой ткани.
К факторам риска относятся: повышенный уровень холестерина, метаболический синдром, гипертония, синдром поликистозных яичников, апноэ во время сна, курение, сахарный диабет второго типа, а также недостаточная функция щитовидной железы и гипофиза.
Симптомы неалкогольной жировой болезни печени
У части людей с НАЖБП может развиться неалкогольный стеатогепатит – тяжелая форма, которая сопровождается воспалением печени и может привести к ее рубцеванию, циррозу и печеночной недостаточности.
Симптомы неалкогольного стеатогепатита и цирроза печени могут быть следующие:
- Вздутие живота (асцит);
- Расширенные кровеносные сосуды на коже;
- Увеличение селезенки;
- Красные ладони;
- Желтуха (пожелтение кожи и глаз).
Лечение неалкогольной жировой болезни печени
К сожалению, специфических медикаментов для лечения жировой болезни печени не существует. Основной подход к терапии заключается в ведении здорового образа жизни, частности:
- Похудение – целевой индекс массы тела должен находиться в диапазоне от 18,5 до 24,9. Потеря более 10% массы тела может помочь уменьшить количество жира в печени.
- Соблюдение диеты, богатой фруктами, овощами, белками и углеводами с низким содержанием жиров, сахара и соли. Рекомендуется также уменьшить размеры порций.
- Регулярная физическая активность – не менее 150 минут в неделю умеренных аэробных упражнений, таких как быстрая ходьба, велоспорт, танцы или прогулки. Все виды активности могут способствовать улучшению состояния, даже при отсутствии значительной потери веса.
- Отказ от курения для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Хотя алкоголь непосредственно не вызывает неалкогольную жировую болезнь печени, он может ухудшить ситуацию. Поэтому врачи советуют уменьшить потребление алкоголя или вовсе от него отказаться.