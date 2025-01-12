В большинстве случаев жировая болезнь протекает бессимптомно. Некоторые пациенты могут чувствовать усталость, а также дискомфорт или боль в верхней правой части живота, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Причины возникновения неалкогольной жировой болезни печени

Точные причины этого состояния остаются невыясненными. Однако известно, что накоплению жира в печени способствуют следующие факторы:

  • Избыточный вес или ожирение.
  • Инсулинорезистентность, когда клетки не реагируют на инсулин, что приводит к недостаточному усвоению глюкозы.
  • Повышенный уровень сахара в крови, что может свидетельствовать о предиабете или сахарном диабете второго типа.
  • Высокий уровень жиров в крови, в частности триглицеридов.

У некоторых людей этот избыток жира может действовать на печень как токсин, вызывая воспаление и приводя к образованию рубцовой ткани.

К факторам риска относятся: повышенный уровень холестерина, метаболический синдром, гипертония, синдром поликистозных яичников, апноэ во время сна, курение, сахарный диабет второго типа, а также недостаточная функция щитовидной железы и гипофиза.

Симптомы неалкогольной жировой болезни печени

У части людей с НАЖБП может развиться неалкогольный стеатогепатит – тяжелая форма, которая сопровождается воспалением печени и может привести к ее рубцеванию, циррозу и печеночной недостаточности.

Симптомы неалкогольного стеатогепатита и цирроза печени могут быть следующие:

  • Вздутие живота (асцит);
  • Расширенные кровеносные сосуды на коже;
  • Увеличение селезенки;
  • Красные ладони;
  • Желтуха (пожелтение кожи и глаз).

Лечение неалкогольной жировой болезни печени

К сожалению, специфических медикаментов для лечения жировой болезни печени не существует. Основной подход к терапии заключается в ведении здорового образа жизни, частности:

  • Похудение – целевой индекс массы тела должен находиться в диапазоне от 18,5 до 24,9. Потеря более 10% массы тела может помочь уменьшить количество жира в печени.
  • Соблюдение диеты, богатой фруктами, овощами, белками и углеводами с низким содержанием жиров, сахара и соли. Рекомендуется также уменьшить размеры порций.
  • Регулярная физическая активность – не менее 150 минут в неделю умеренных аэробных упражнений, таких как быстрая ходьба, велоспорт, танцы или прогулки. Все виды активности могут способствовать улучшению состояния, даже при отсутствии значительной потери веса.
  • Отказ от курения для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Хотя алкоголь непосредственно не вызывает неалкогольную жировую болезнь печени, он может ухудшить ситуацию. Поэтому врачи советуют уменьшить потребление алкоголя или вовсе от него отказаться.