Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поради Лаурі Райт, доктора філософії, дієтологині для Martha Stewart.
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Якщо у вас виникають труднощі зі сном, трав'яні чаї можуть стати натуральним способом заспокоєння та розслаблення. Деякі з них містять особливі сполуки, які сприяють спокійному засинанню, каже фахівчиня.
Чаї, які сприяють сну
- Ромашка
Це один із найпопулярніших трав’яних чаїв для сну. Ромашка містить апігенін — сполуку, яка допомагає зменшити тривожність і сприяє розслабленню. Її солодкуватий смак нагадує яблуко.
- Лаванда
Чай з лаванди заспокоює нервову систему завдяки седативним властивостям. Він ідеально підходить для зниження рівня стресу перед сном.
- Валеріана
Чай з валеріани має деревний смак із нотами землі. Його сполуки уповільнюють роботу нервової системи, викликаючи глибоке розслаблення.
- Пасифлора
Квітковий чай, що підтримує спокій, сприяючи зниженню мозкової активності. Це чудовий вибір для тих, хто хоче заспокоїти свій розум перед сном.
- Меліса
М'який цитрусовий смак меліси чудово доповнює вечірній ритуал. Вона допомагає зменшити тривожність і створює відчуття гармонії.
Як правильно заварити трав'яний чай
Краще використовувати розсипні чаї — вони зберігають більше поживних речовин і мають насиченіший смак. Якщо часу на приготування немає, можна використовувати пакетовані чаї, але обирайте сертифіковані трави харчової якості.
Наступний важлий момент – заливайте трави кип'яченою гарячою водою. Це дозволяє "забрати" максимум активних компонентів та смаку з рослин.
Якщо чай здається занадто терпким, спробуйте додати мед або стевію. Вони не вплинуть на рівень цукру в крові, який може заважати сну.
І на останок – експериментуйте з сумішами для унікальних смакових поєднань. Наприклад, можна додати лаванду до ромашкового чаю або поєднати мелісу з пасифлорою.
Коли краще пити чайТрав'яний чай для сну варто пити за 30–60 хвилин до відпочинку. Це допоможе активним компонентам подіяти, а також уникнути перерви в сні через потребу відвідати ванну.
Трав'яні чаї є простим і ефективним способом покращити якість сну, якщо дотримуватися правил їх вживання та заварювання. Спробуйте додати їх до свого вечірнього ритуалу, щоб розслабитися та налаштуватися на відпочинок.