Про це розповідає 24 Канал з посиланням на поради Лаурі Райт, доктора філософії, дієтологині для Martha Stewart.

Дивіться також Виявили ділянку мозку, яка відповідає за якість сну: яке це має значення

Якщо у вас виникають труднощі зі сном, трав'яні чаї можуть стати натуральним способом заспокоєння та розслаблення. Деякі з них містять особливі сполуки, які сприяють спокійному засинанню, каже фахівчиня.

Чаї, які сприяють сну

Ромашка

Це один із найпопулярніших трав’яних чаїв для сну. Ромашка містить апігенін — сполуку, яка допомагає зменшити тривожність і сприяє розслабленню. Її солодкуватий смак нагадує яблуко.

Лаванда

Чай з лаванди заспокоює нервову систему завдяки седативним властивостям. Він ідеально підходить для зниження рівня стресу перед сном.

Валеріана

Чай з валеріани має деревний смак із нотами землі. Його сполуки уповільнюють роботу нервової системи, викликаючи глибоке розслаблення.

Пасифлора

Квітковий чай, що підтримує спокій, сприяючи зниженню мозкової активності. Це чудовий вибір для тих, хто хоче заспокоїти свій розум перед сном.

Меліса

М'який цитрусовий смак меліси чудово доповнює вечірній ритуал. Вона допомагає зменшити тривожність і створює відчуття гармонії.

Як правильно заварити трав'яний чай

Краще використовувати розсипні чаї — вони зберігають більше поживних речовин і мають насиченіший смак. Якщо часу на приготування немає, можна використовувати пакетовані чаї, але обирайте сертифіковані трави харчової якості.

Наступний важлий момент – заливайте трави кип'яченою гарячою водою. Це дозволяє "забрати" максимум активних компонентів та смаку з рослин.

Якщо чай здається занадто терпким, спробуйте додати мед або стевію. Вони не вплинуть на рівень цукру в крові, який може заважати сну.

І на останок – експериментуйте з сумішами для унікальних смакових поєднань. Наприклад, можна додати лаванду до ромашкового чаю або поєднати мелісу з пасифлорою.

Коли краще пити чай Трав'яний чай для сну варто пити за 30–60 хвилин до відпочинку. Це допоможе активним компонентам подіяти, а також уникнути перерви в сні через потребу відвідати ванну.

Трав'яні чаї є простим і ефективним способом покращити якість сну, якщо дотримуватися правил їх вживання та заварювання. Спробуйте додати їх до свого вечірнього ритуалу, щоб розслабитися та налаштуватися на відпочинок.