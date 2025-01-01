Попри це, натрій є важливим для нормальної роботи нервової та м’язової систем, а також підтримання водного балансу. Тому важливо знати про різні види солі, їхні властивості та вплив на організм. 24 Канал з посиланням на дієтологиню Кайлу Гірген наводить 6 видів солі, які вважаються найкориснішими.
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- Кухонна сіль
Кухонна сіль, відома також як столова, часто збагачена йодом, який необхідний для роботи щитовидної залози. Йод важливий для розвитку мозку й кісток у дітей та під час вагітності. У регіонах, де ґрунт бідний на йод, йодування солі є ефективним способом боротьби з дефіцитом цього мікроелемента.
Натрій у 1 чайній ложці: 2360 міліграмів
Йод: 310 мікрограмів
Ця сіль має дрібну текстуру, що робить її зручною для випічки. Водночас вона може мати легкий металевий присмак через вміст йоду.
- Морська сіль
Морська сіль цінується за грубу текстуру та насичений смак. Вона проходить мінімальну обробку і часто використовується в натуральних продуктах.
Натрій: 320–560 міліграмів на чверть чайної ложки
Через більші кристали вона містить менше натрію за обсягом порівняно з кухонною сіллю.
- Кошерна сіль
Цей вид солі використовують у єврейських кулінарних традиціях, зокрема для кошерування м’яса. Її великі кристали чудово підходять для маринування та копчення.
Натрій: 310–590 міліграмів на чверть чайної ложки
Завдяки своїй текстурі ця сіль ідеальна для приготування страв, які потребують виразного смаку.
- Гімалайська рожева сіль
Добувається в шахтах Пакистану та має характерний рожевий колір завдяки наявності мінералів.
Хоча вона містить більше мікроелементів, ніж звичайна кухонна сіль, їхня концентрація занадто мала, щоб забезпечувати значну користь для здоров'я.
- Чорна трав'яна сіль (Кала Намак)
Популярна в південноазіатській кухні, Кала Намак має унікальний яєчний смак через вміст сірки.
Цей вид солі часто використовується у веганських стравах для додання "яєчного" аромату. Хоча її користь для здоров’я не має достатньої наукової підтримки, вона додає стравам цікавого смаку.
- Замінник солі
Для тих, хто прагне знизити споживання натрію, існують замінники солі. У них хлорид натрію замінено на хлорид калію.
Замінники солі можуть бути корисними для людей із високим кров'яним тиском, але потребують обережності: вони не підходять тим, у кого є проблеми з нирками або серцем. Перед використанням краще проконсультуватися з лікарем.
Різні види солі мають свої особливості, і вибір залежить від ваших потреб. Кухонна сіль підходить для повсякденного використання, морська та гімалайська додають смаку стравам, а замінники солі допоможуть скоротити споживання натрію.