Попри це, натрій є важливим для нормальної роботи нервової та м’язової систем, а також підтримання водного балансу. Тому важливо знати про різні види солі, їхні властивості та вплив на організм. 24 Канал з посиланням на дієтологиню Кайлу Гірген наводить 6 видів солі, які вважаються найкориснішими.

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Кухонна сіль

Кухонна сіль, відома також як столова, часто збагачена йодом, який необхідний для роботи щитовидної залози. Йод важливий для розвитку мозку й кісток у дітей та під час вагітності. У регіонах, де ґрунт бідний на йод, йодування солі є ефективним способом боротьби з дефіцитом цього мікроелемента.

Натрій у 1 чайній ложці: 2360 міліграмів

Йод: 310 мікрограмів

Ця сіль має дрібну текстуру, що робить її зручною для випічки. Водночас вона може мати легкий металевий присмак через вміст йоду.

Морська сіль

Морська сіль цінується за грубу текстуру та насичений смак. Вона проходить мінімальну обробку і часто використовується в натуральних продуктах.

Натрій: 320–560 міліграмів на чверть чайної ложки

Через більші кристали вона містить менше натрію за обсягом порівняно з кухонною сіллю.

Кошерна сіль

Цей вид солі використовують у єврейських кулінарних традиціях, зокрема для кошерування м’яса. Її великі кристали чудово підходять для маринування та копчення.

Натрій: 310–590 міліграмів на чверть чайної ложки

Завдяки своїй текстурі ця сіль ідеальна для приготування страв, які потребують виразного смаку.

Гімалайська рожева сіль

Добувається в шахтах Пакистану та має характерний рожевий колір завдяки наявності мінералів.

Хоча вона містить більше мікроелементів, ніж звичайна кухонна сіль, їхня концентрація занадто мала, щоб забезпечувати значну користь для здоров'я.

Чорна трав'яна сіль (Кала Намак)

Популярна в південноазіатській кухні, Кала Намак має унікальний яєчний смак через вміст сірки.

Цей вид солі часто використовується у веганських стравах для додання "яєчного" аромату. Хоча її користь для здоров’я не має достатньої наукової підтримки, вона додає стравам цікавого смаку.

Замінник солі

Для тих, хто прагне знизити споживання натрію, існують замінники солі. У них хлорид натрію замінено на хлорид калію.

Замінники солі можуть бути корисними для людей із високим кров'яним тиском, але потребують обережності: вони не підходять тим, у кого є проблеми з нирками або серцем. Перед використанням краще проконсультуватися з лікарем.

Різні види солі мають свої особливості, і вибір залежить від ваших потреб. Кухонна сіль підходить для повсякденного використання, морська та гімалайська додають смаку стравам, а замінники солі допоможуть скоротити споживання натрію.