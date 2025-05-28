Нове дослідження впливу

Група науковців з Упсальського університету (Швеція) провела експеримент за участю шістнадцяти молодих здорових чоловіків. В лабораторних умовах спочатку учасники спали по 8,5 годин три ночі поспіль, а потім — лише по 4,25 години ще три ночі, повідомляє 24 Канал з посилання на Medical Xpress.

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Після кожного періоду сну чоловіки виконували інтенсивні вправи на велотренажері, а фахівці аналізували зразки їхньої крові до і після фізичного навантаження.

Негативний вплив браку сну

З’ясувалося, що у крові учасників підвищувався рівень запальних білків, пов’язаних із ризиком серцевої недостатності, ішемічної хвороби та аритмій. У нормі ці молекули допомагають захищатися від інфекцій, але їхній хронічно високий рівень може пошкоджувати стінки судин.

Зазвичай фізична активність підсилює вироблення корисних для серця й мозку білків (зокрема, інтерлейкін-6 та BDNF), проте після браку сну цей позитивний ефект значно знижувався. Окрім того, рівень небезпечних білків протягом дня істотно коливався, а недосип лише посилював ці зміни. Це свідчить про те, що сон впливає не лише на склад крові, але й на її добові ритми.

Відчутні зміни проявлялися вже після трьох ночей неповноцінного сну – навіть у молодих і здорових добровольців. Найбільший ризик мають ті, хто працює в нічні зміни, або регулярно жертвує сном заради роботи чи розваг.

Сучасний ритм життя часто змушує нас скорочувати години відпочинку, однак вчені наголошують: повноцінний сон життєво необхідний для здоров’я, і нехтувати ним не варто.