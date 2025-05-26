Тому науковці наполягають: навіть якщо спортсмен почувається добре та виглядає цілком здоровим, регулярна перевірка стану серця є необхідною для своєчасного виявлення захворювань, які можуть призвести до несподіваних серцевих зупинок, повідомляє 24 Канал з посилання на European Heart Journal.

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Нове дослідження впливу бодібілдингу

Дослідники опрацювали дані понад 20 тисяч чоловіків-бодибілдерів, які брали участь у змаганнях Міжнародної федерації бодибілдингу та фітнесу з 2005 по 2020 роки.

Фокус був саме на чоловіках через їхню більшу кількість у цьому спорті та доступність інформації. За допомогою відкритих медичних реєстрів, ЗМІ та спеціалізованих форумів вони відстежували випадки смерті спортсменів і встановлювали їхні причини.

Під час дослідження було зафіксовано 121 смерть бодибілдерів, з яких 73 випадки були раптовими, а в 46 з них причиною стала саме зупинка серця. Середній вік смерті від серцевих причин складав 45 років, що свідчить про ранню летальність у порівнянні з загальною популяцією.

Чому бодибілдери частіше помирають від зупинки серця

Серед причин раптової смерті – потовщення серцевого м’яза, ішемічна хвороба серця, а також використання стероїдів, що підтверджувалося у звітах про розтин.

Вчені вважають, що інтенсивні тренування часто приводять бодибілдерів до ризикових звичок: жорсткі дієти, обмеження води перед змаганнями та приймання заборонених препаратів, особливо серед професіоналів, можуть бути причиною вищого ризику серцевих проблем.

Окрім того, 15% смертей були спричинені травматичними подіями: ДТП, самогубствами, вбивствами чи передозуванням наркотиками, що свідчить про негативний вплив постійного суперництва також і на психологічний стан спортсменів.