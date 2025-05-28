Новое исследование влияния

Группа ученых из Упсальского университета (Швеция) провела эксперимент с участием шестнадцати молодых здоровых мужчин. В лабораторных условиях сначала участники спали по 8,5 часов три ночи подряд, а потом - только по 4,25 часов еще три ночи, сообщает 24 Канал со ссылкой на Medical Xpress.

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После каждого периода сна мужчины выполняли интенсивные упражнения на велотренажере, а специалисты анализировали образцы их крови до и после физической нагрузки.

Негативное влияние нехватки сна

Выяснилось, что в крови участников повышался уровень воспалительных белков, связанных с риском сердечной недостаточности, ишемической болезни и аритмий. В норме эти молекулы помогают защищаться от инфекций, но их хронически высокий уровень может повреждать стенки сосудов.

Обычно физическая активность усиливает выработку полезных для сердца и мозга белков (в частности, интерлейкин-6 и BDNF), однако после нехватки сна этот положительный эффект значительно снижался. Кроме того, уровень опасных белков в течение дня существенно колебался, а недосып только усиливал эти изменения. Это свидетельствует о том, что сон влияет не только на состав крови, но и на ее суточные ритмы.

Ощутимые изменения проявлялись уже после трех ночей неполноценного сна – даже у молодых и здоровых добровольцев. Наибольший риск имеют те, кто работает в ночные смены, или регулярно жертвует сном ради работы или развлечений.

Современный ритм жизни часто заставляет нас сокращать часы отдыха, однако ученые отмечают: полноценный сон жизненно необходим для здоровья, и пренебрегать им не стоит.