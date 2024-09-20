Червоне м'ясо містить багато білка, вітамінів та мінералів і може бути частиною здорового харчування, зазначає NHS. До категорії червоного м'яса належать: яловичина, свинина, баранина, телятина та оленина.

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Таке м'ясо часто продається у переробленому вигляді, що продовжує термін його зберігання та покращує смак. Сосиски, ковбаси, бекон, шинка та м'ясні консерви – приклади таких продуктів.

Чому червоне мʼясо може викликати рак

Страви з червоного м'яса дуже популярні та регулярно з'являються на столах багатьох сімей. Деякі дослідження свідчать, що надмірне споживання цього м'яса може сприяти розвитку онкологічних захворювань. Справа в хімічних речовинах, як доданих, так і природного походження, що в ньому містяться.

При перетравленні червоного м'яса в кишківнику утворюється речовина гем, що є у структурі складних білків. Його розпад веде до утворення N-нітрозосполук, здатних пошкоджувати клітини кишківника, що може призвести до раку. Подібні речовини також виникають під час перетравлення переробленого м'яса.

Скільки можна їсти червоного мʼяса

Для дорослих рекомендується не споживати понад 70 грамів червоного або переробленого м'яса на день. Якщо ви з'їли більше, наприклад, під час святкувань, можна скоротити його споживання в наступні дні або замінити іншим м'ясом, таким як курка, індичка, качка або кролик.

Попри можливі ризики, пов'язані з надмірним споживанням червоного м'яса, не варто його демонізувати. Важливо дотримуватися балансу в харчуванні. Половина раціону має складатися з фруктів та овочів, а також складних вуглеводів, таких як цільнозернові продукти, рис, картопля та горіхи.