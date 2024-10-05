Дослідження користі ванн

Дослідження, в якому взяли участь 30 000 японців, показало, що люди, які приймають ванну понад два рази на тиждень, мали на 28% менше шансів зіштовхнутися із судинними захворюваннями та на 26% – із ризиком інсульту, пише Harvard Health Publishing.

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Однак це дослідження мало спостережливий характер, і безумовно потрібно додаткове вивчення для підтвердження захисного впливу регулярних теплих ванн.

Ще одне менше дослідження вивчало взаємозв'язок між прийняттям ванн та рівнем депресії. У ході експерименту, який тривав 8 тижнів, в якому брали участь 36 осіб із діагностованими депресивними розладами виявили зменшення симптомів захворювання, але через невеликий розмір вибірки результати вимагають підтвердження у більш масштабних дослідженнях.

В окремому експерименті порівнювався вплив теплої ванни та душу на стан здоров'я та настрій учасників. Було встановлено, що тепла вода розширює кровоносні судини, покращує кровообіг, що сприяє кращому насиченню органів киснем та поживними речовинами. В даному дослідженні ванна показала себе більш ефективною для зниження втоми та стресу, а також покращення настрою та полегшення болю в порівнянні з душем.

Негативні наслідки

У будь-якому випадку, якщо ви хочете приймати ванну, важливо контролювати температуру води, щоб уникнути перегріву, який може призвести до сплутаності свідомості та посиленої втоми, знижуючи тим самим розслаблюючий ефект ванни.