Хірурги виконують операції в стерильних умовах, використовуючи одноразові або ретельно стерилізовані інструменти.

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Антибіотики перед операцією

Попри високі стандарти стерильності, ризик зараження операційної рани все ще зберігається, особливо з боку стафілококів та стрептококів. Ось чому антибіотики часто використовуються перед операцією, як правило, один раз внутрішньовенно за 30 – 60 хвилин до початку процедури.

Практично всі операції потребують передопераційної підготовки за допомогою антибіотиків, за винятком деяких видів діагностичних та малоінвазивних процедур, таких як біопсія молочної залози, обрізання без ризику інфекційних ускладнень, офтальмологічні операції, ринопластика та видалення варикозних вен у деяких методах.

Антибіотики після операції

Хоча в минулому антибіотики активно використовувались після операцій для запобігання зараження, сучасні дослідження показують, що таке використання не приносить додаткових переваг та сприяє виникненню резистентності до антибіотиків у бактеріях,

Такі стійкі бактерії є однією з головних небезпек перебування в лікарні, оскільки інфекційні захворювання, спричинені ними, зазвичай важчими та лікуються довше.

Правда, в деяких випадках необхідні антибіотики після операції – наприклад, якщо людин має інфекційні ускладнення.