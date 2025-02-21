24 Канал з посиланням поради сімейної лікарки Ірини Микити, розповідає про гігієну під час хвороби.

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Чи можна митися при застуді

Грип, застуда та ГРВІ мають схожі симптоми, тому важливо проконсультуватися з лікарем, щоб уникнути ускладнень. Однак гігієна залишається важливою складовою догляду за собою навіть під час хвороби.

"Гігієнічні процедури, такі як душ, ванна та миття голови, підтримують чистоту шкіри та волосся навіть під час застуди. Але за високої температури варто орієнтуватися на своє самопочуття. Якщо почуваєтесь зле, спершу прийміть жарознижувальні препарати, а потім – прийміть душ", – пояснює лікарка.

Порада. Якщо стан здоров'я не дозволяє повноцінно прийняти душ чи ванну, можна обтерти ділянки шиї, пахв та паху мокрим рушником або серветкою. Це допоможе зменшити дискомфорт і підтримувати чистоту тіла.

Купання дітей під час застуди

Чи варто купати дитину під час хвороби? Це залежить від її стану. Лікарі наголошують, що підвищена температура – це ознака боротьби організму з інфекцією. При цьому дитина може інтенсивно потіти, що створює сприятливе середовище для розмноження бактерій.

Якщо дитина почувається відносно добре, водні процедури необхідні. Якщо ж температура занадто висока, можна обтерти шкіру мокрим рушником,

– радить Ірина Микита.

Водні процедури можуть навіть підняти настрій дитині, що позитивно вплине на одужання.

Важливо! Проте лікарка застерігає: не можна використовувати оцет або горілку для обтирання – це може призвести до отруєння через всмоктування через шкіру.

Гігієна під час застуди є важливою, але слід дотримуватися деяких правил: