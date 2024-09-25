Чи може насіння прорости в легенях

The Guardian описало такий випадок: 75-річний чоловік зі США випадково вдихнув горох, який почав проростати в його легенях, досягнувши довжини 1,27 сантиметра. Спочатку лікарі підозрювали рак, але результати біопсій були негативними.

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Після проведення бронхоскопії, медики точно визначили причину проблеми та видалили горох, що значно покращило стан пацієнта.

Існують інші повідомлення про схожі інциденти, але їх правдивість викликає сумніви.

Небезпека потрапляння насіння в легені

Хоча аспірація (вдихання) сторонніх тіл, таких як насіння, може статися випадково і спочатку не викликати ​​симптомів, але з часом можу зʼявитися серйозні проблеми з диханням. Аспірація вважається небезпечним станом і може призвести до смерті.

Насіння зазвичай не проростає всередині тіла людини, оскільки для цього потрібні певні умови, такі як вода та кисень. У поодиноких випадках може розвинутися невеликий паросток, але для повноцінного росту рослини потрібне світло.

Часто люди вдихають насіння, горіхи, родзинки та інші дрібні продукти, але вони рідко проростають усередині організму. Однак навіть дрібні частинки їжі можуть викликати запальні процеси, дихальні проблеми та гнійні виділення.

Також були випадки, коли кавунове та соняшникове насіння, а також кісточку цитрусового фрукта знаходили у дихальних шляхах, що призводило до необхідності медичного втручання.