Чому виникає карієс

Карієс виникає з трьох основних причин: надмірна кількість цукру в раціоні, недостатня гігієна ротової порожнини та куріння, зазнає National Institute of Dental and Craniofacial Research.

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Карієс починається, коли бактерії в ротовій порожнині виробляють кислоту, яка руйнує зубну емаль. Цей процес призводить до втрати кальцію та фосфатів з емалі. На початкових стадіях зуб, який зазнає руйнування, може виглядати нормально, але емаль вже пошкоджується.

Фтор допомагає на ранніх стадіях, коли починається втрата мінералів в емалі, але каріозна порожнина ще не утворилася. У таких випадках фтор може зупинити руйнування і навіть частково відновити емаль через ремінералізацію, коли втрачені мінерали повертаються в емаль.

Коли вже утворилася каріозна порожнина, фтор не здатний її заповнити, бо він діє лише на поверхневий шар зуба. На цьому етапі необхідне стоматологічне втручання, наприклад, пломбування.

Як лікують карієс

На ранніх стадіях ефективні фторвмісні засоби: лаки, гелі, піни та ополіскувачі, які застосовує стоматолог. Вони містять більше фторидів, ніж зубна паста.

Основний метод лікування карієсу – пломбування, під час якого уражену ділянку видаляють і відновлюють за допомогою штучних матеріалів.

Інший спосіб лікування – встановлення коронки, де після лікування карієсу зуб спеціально підготовлюють і покривають коронкою.

Якщо карієс проникає в пульпу, може знадобитися лікування кореневих каналів, де пульпа видаляється, а в канал вводиться ліки для запобігання інфекції, після чого зуб пломбується.

У складних випадках зруйнований зуб видаляється, а на його місці може бути встановлений імплант.