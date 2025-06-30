Ці мікроорганізми можуть виживати на поверхні предметів і наших руках протягом доби, пише 24 Канал з посилання на WebMD.

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Чому після кондиціонера ми часто почуваємось погано

Річ у тім, що кондиціонер створює умови, сприятливі для поширення вірусів. По-перше, він суттєво пересушує повітря, а значить – і слизові оболонки дихальних шляхів.

Дослідження на тваринах довели: що сухіша слизова, то легше вірусу подолати природний захист організму. Оптимальна вологість у приміщенні під час роботи кондиціонера – 40 – 60%. Не забувайте використовувати зволожувач.

По-друге, якщо фільтри кондиціонера забруднені чи давно не змінювалися, вони стають справжнім розсадником алергенів і мікроорганізмів. Ці частки розповсюджуються по кімнаті й можуть викликати неприємні симптоми, особливо у людей з алергією чи бронхіальною астмою. Вихід простий: встановлюйте HEPA-фільтри або міняйте одноразові фільтри не рідше одного разу на 3 місяці.

Бактерій у кондиціонері

Існує міф, що в кондиціонерах розмножуються небезпечні легіонели – бактерії, які викликають так звану хворобу легіонерів. Але насправді вони розмножуються лише у водному середовищі, наприклад, у фонтанах чи погано обслуговуваних системах централізованого кондиціювання.

Звичайні побутові та автомобільні кондиціонери не використовують воду для охолодження, тому загрози немає.

Чи може "продути" під кондиціонером

Застуда не виникає просто від переохолодження. Поширеність захворюваності у холодну пору року пояснюється іншими чинниками: ми більше часу проводимо у закритих приміщеннях та у тісному контакті з іншими, а також зниженим рівнем вологості, що послаблює захисну функцію слизових.

Головні збудники застуди – віруси, а не кондиціонер. Але надмірно сухе повітря і брудні фільтри дійсно можуть послабити захист організму та підвищити ризик інфікування. Тому головне правило – підтримуйте оптимальну вологість і регулярно очищуйте кондиціонер та змінюйте фільтри. А прохолода буде тільки на благо вашому здоров’ю!