Эти микроорганизмы могут выживать на поверхности предметов и наших руках в течение суток, пишет 24 Канал со ссылкой на WebMD.

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Почему после кондиционера мы часто чувствуем себя плохо после кондиционера

Дело в том, что кондиционер создает условия, благоприятные для распространения вирусов. Во-первых, он существенно пересушивает воздух, а значит – и слизистые оболочки дыхательных путей.

Исследования на животных доказали: чем суше слизистая, тем легче вирусу преодолеть естественную защиту организма. Оптимальная влажность в помещении во время работы кондиционера – 40 – 60%. Не забывайте использовать увлажнитель.

Во-вторых, если фильтры кондиционера загрязнены или давно не менялись, они становятся настоящим рассадником аллергенов и микроорганизмов. Эти частицы распространяются по комнате и могут вызвать неприятные симптомы, особенно у людей с аллергией или бронхиальной астмой. Выход прост: устанавливайте HEPA-фильтры или меняйте одноразовые фильтры не реже одного раза в 3 месяца.

Бактерий в кондиционере

Существует миф, что в кондиционерах размножаются опасные легионеллы – бактерии, которые вызывают так называемую болезнь легионеров. Но на самом деле они размножаются только в водной среде, например, в фонтанах или плохо обслуживаемых системах централизованного кондиционирования.

Обычные бытовые и автомобильные кондиционеры не используют воду для охлаждения, поэтому угрозы нет.

Может ли "продуть" под кондиционером

Простуда не возникает просто от переохлаждения. Распространенность заболеваемости в холодное время года объясняется другими факторами: мы больше времени проводим в закрытых помещениях и в тесном контакте с другими, а также пониженным уровнем влажности, что ослабляет защитную функцию слизистых.

Главные возбудители простуды – вирусы, а не кондиционер. Но чрезмерно сухой воздух и грязные фильтры действительно могут ослабить защиту организма и повысить риск инфицирования. Поэтому главное правило – поддерживайте оптимальную влажность и регулярно очищайте кондиционер и меняйте фильтры. А прохлада будет только во благо вашему здоровью!