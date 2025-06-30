Однак їхній вплив на організм відрізняється. Що краще пити після пробудження – каву чи чай, пише 24 Канал з посилання на Real Simple.

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Чому варто пити каву

Кава – справжнє джерело антиоксидантів, серед яких хлорогенова кислота та поліфеноли. Завдяки цим речовинам кава:

захищає клітини від руйнування,

знижує ймовірність розвитку серцево-судинних та інших хронічних захворювань,

підтримує мозкову активність та прискорює обмін речовин.

М'яка стимулююча дія кофеїну допомагає швидко прокинутися, покращує концентрацію і навіть може зменшувати запалення. Головне – дотримуватися міри: надмірне вживання може спровокувати тривожність або безсоння.

Чим корисний чай

Зелений і чорний чай також багаті на антиоксиданти. Особливо цінується зелений чай завдяки вмісту EGCG – речовини, що зміцнює серце та імунну систему. У чорному чаї багато теафлавінів, які позитивно впливають на обмін речовин.

Головна особливість чаю – амінокислота L-теанін. Вона пом'якшує дію кофеїну, дозволяючи відчувати бадьорість плавно і без різких стрибків настрою чи нервозності.

Як обрати ранковий напій

Універсальної відповіді на питання "що краще – кава чи чай?" не існує. Все залежить від індивідуальних особливостей та ваших цілей:

Обирайте каву, якщо:

Потрібно швидко збадьоритися та зарядитися енергією. Ви добре переносите кофеїн і не страждаєте на тривожність чи безсоння. Вранці на вас чекає інтенсивна розумова чи фізична робота.

Краще пити чай, якщо:

Кава викликає у вас тремтіння, тривожність або неприємні відчуття в шлунку. Надаєте перевагу м'якому, поступовому пробудженню без різких перепадів енергії. Займаєтеся підтримкою гормонального балансу або дбаєте про здоров'я кишківника.

Прислухайтеся до свого тіла: якщо кава приносить радість і заряд – сміливо починайте з неї. Якщо ж комфортніше відчувати плавне пробудження від чаю – обирайте його. Важливо не перевищувати добову норму кофеїну (до 400 мг на день) і не забувати про воду.