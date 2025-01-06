Автором мікробіомної дієти є Рафаель Келлман, лікар, який спеціалізується на інтегративній та функціональній медицині, а також письменник, що досліджує питання харчування. У своїй книзі він стверджує, що правильне харчування може допомогти в лікуванні таких станів, як депресія, тривожність і агресія, повідомляє 24 Канал з посиланням на Dr. Raphael Kellman.

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Що таке мікробіомна дієта

Мікробіомна дієта, запропонована доктором Келлманом, починається з виключення продуктів, які можуть негативно впливати на здорову мікрофлору кишківника. Він вважає, що високий рівень жирів, цукру, оброблених продуктів, а також штучних добавок створює сприятливі умови для росту умовно-патогенних бактерій.

Тому протягом перших трьох тижнів дієти рекомендується уникати глютену, сої, підсолоджувачів та трансжирів. Також варто виключити м’ясні делікатеси, картоплю, яйця, бобові, злаки та молочні продукти.

Замість "запальних" продуктів пропонується зосередитися на рослинному харчуванні, яке включає "суперфуди" для мікробіому. Доктор Келлман називає такими продуктами, багатими пребіотичними волокнами, які підтримують життєдіяльність корисних бактерій кишківника.

Що можна їсти при мікробіомній дієті

Ці волокна потрапляють у кишківник у неперетвореному вигляді та потім ферментуються мікрофлорою, що призводить до утворення коротколанцюгових жирових кислот (КЛЖК), які сприяють покращенню здоров'я.

До таких продуктів належать:

спаржа

часник

топінамбур

редис

порей та інші рослинні продукти.

Крім того, в рамках дієти рекомендовано вживати пробіотики, які містять корисні бактерії, такі як:

ферментовані овочі

кімчі

квашена капуста

кисломолочні продукти.

Протягом перших трьох тижнів також допустимі деякі фрукти, ягоди, горіхи, риба та рослинні олії.

Поступове повернення продуктів

Протягом наступних чотирьох тижнів у раціон можна поступово повертати:

молочні продукти

яйця

деякі фрукти – манго, диню, персики, груші

безглютенові злаки – гречку, просо, кіноа, рис

квасолю

солодку картоплю та дикий ямс.

Щоб посилити оздоровлюючу дію мікробіомної дієти, доктор Келлман рекомендує користуватися спеціальними харчовими добавками з берберином, часником, екстрактом грейпфрута, олією орегано та полином – вони необхідні для досягнення "позитивного бактеріального балансу".

Науковий погляд на мікробіомну дієту

Розглянемо деякі твердження, на яких базується дієта доктора Келлмана:

90% клітин в організмі складаються з бактеріальних клітин.

Це міф. За даними вчених, співвідношення між клітинами мікрофлори та клітинами людини складає приблизно 1 до 1. Хоча бактерії кишківника відіграють важливу роль, це ставить під сумнів деякі інші ідеї, викладені в мікробіомній дієті.

Мікрофлора кишківника впливає на обмін речовин та загальний стан здоров’я.

Це твердження в цілому вірне, але точні механізми впливу залишаються невідомими. Також не встановлено, чи існує "нормальна" мікрофлора, чи вона унікальна для кожної людини.

Коротколанцюгові жирні кислоти зменшують запалення та покращують здоров’я.

Хоча зміни в рівні КЛЖК дійсно пов’язані із запальними процесами, знадобиться більше якісних досліджень, щоб остаточно стверджувати про їхній вплив на мозок і рівень тривожності.

Багато аспектів мікробіомної дієти залишаються недоведеними. Наприклад, ефективність і безпека харчових добавок викликають сумніви, а відмовлятися від глютену потрібно лише при певних захворюваннях.

Однак доктор Келлман пропонує рекомендації, які збігаються з думкою Всесвітньої організації охорони здоров’я, зокрема, збільшення споживання продуктів з харчовими волокнами та обмеження рафінованих вуглеводів і жирів. Корисно також зменшити використання антибіотиків і НПЗП, застосовуючи їх лише за призначенням лікаря.