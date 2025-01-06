Автором микробиомной диеты является Рафаэль Келлман, врач, который специализируется на интегративной и функциональной медицине, а также писатель, исследующий вопросы питания. В своей книге он утверждает, что правильное питание может помочь в лечении таких состояний, как депрессия, тревожность и агрессия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Dr. Raphael Kellman.

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Что такое микробиомная диета

Микробиомная диета, предложенная доктором Келлманом, начинается с исключения продуктов, которые могут негативно влиять на здоровую микрофлору кишечника. Он считает, что высокий уровень жиров, сахара, обработанных продуктов, а также искусственных добавок создает благоприятные условия для роста условно-патогенных бактерий.

Поэтому в течение первых трех недель диеты рекомендуется избегать глютена, сои, подсластителей и трансжиров. Также стоит исключить мясные деликатесы, картофель, яйца, бобовые, злаки и молочные продукты.

Вместо "воспалительных" продуктов предлагается сосредоточиться на растительном питании, которое включает "суперфуды" для микробиома. Доктор Келлман называет такими продуктами, богатыми пребиотическими волокнами, которые поддерживают жизнедеятельность полезных бактерий кишечника.

Что можно есть при микробиомной диете

Эти волокна попадают в кишечник в непреобразованном виде и затем ферментируются микрофлорой, что приводит к образованию короткоцепочечных жировых кислот (КЛЖК), которые способствуют улучшению здоровья.

К таким продуктам относятся:

спаржа

чеснок

топинамбур

редис

порей и другие растительные продукты.

Кроме того, в рамках диеты рекомендовано употреблять пробиотики, которые содержат полезные бактерии, такие как:

ферментированные овощи

кимчи

квашеная капуста

кисломолочные продукты.

В течение первых трех недель также допустимы некоторые фрукты, ягоды, орехи, рыба и растительные масла.

Постепенное возвращение продуктов

В течение следующих четырех недель в рацион можно постепенно возвращать:

молочные продукты

яйца

некоторые фрукты – манго, дыню, персики, груши персики груши

безглютеновые злаки – гречку, просо, киноа, рис

фасоль

сладкий картофель и дикий ямс.

Чтобы усилить оздоравливающее действие микробиомной диеты, доктор Келлман рекомендует пользоваться специальными пищевыми добавками с берберином, чесноком, экстрактом грейпфрута, маслом орегано и полынью – они необходимы для достижения "положительного бактериального баланса".

Научный взгляд на микробиомную диету

Рассмотрим некоторые утверждения, на которых базируется диета доктора Келлмана:

90% клеток в организме состоят из бактериальных клеток.

Это миф. По данным ученых, соотношение между клетками микрофлоры и клетками человека составляет примерно 1 к 1. Хотя бактерии кишечника играют важную роль, это ставит под сомнение некоторые другие идеи, изложенные в микробиомной диете.

Микрофлора кишечника влияет на обмен веществ и общее состояние здоровья.

Это утверждение в целом верно, но точные механизмы влияния остаются неизвестными. Также не установлено, существует ли "нормальная" микрофлора, или она уникальна для каждого человека.

Короткоцепочечные жирные кислоты уменьшают воспаление и улучшают здоровье.

Хотя изменения в уровне КЛЖК действительно связаны с воспалительными процессами, понадобится больше качественных исследований, чтобы окончательно утверждать об их влиянии на мозг и уровень тревожности.

Многие аспекты микробиомной диеты остаются недоказанными. Например, эффективность и безопасность пищевых добавок вызывают сомнения, а отказываться от глютена нужно лишь при определенных заболеваниях.

Однако доктор Келлман предлагает рекомендации, которые совпадают с мнением Всемирной организации здравоохранения, в частности, увеличение потребления продуктов с пищевыми волокнами и ограничение рафинированных углеводов и жиров. Полезно также уменьшить использование антибиотиков и НПВП, применяя их только по назначению врача.