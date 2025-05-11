Одним із продуктів, який може допомогти у природному зниженні цукру в крові, є мигдаль. Дослідження показують, що регулярне вживання цього горіха сприяє покращенню інсулінової чутливості та стабілізації рівня глюкози, передає 24 Канал.

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Користь мигдалю

Також мигдаль корисний для людей із зайвою вагою – одним із ключових факторів ризику розвитку діабету 2 типу.

Варто знати. Мигдаль містить цілий спектр поживних речовин: вітаміни A, C, E, групи B, а також кальцій, калій, магній, цинк, залізо та цінні амінокислоти.

Пийте достатньо води

Крім харчування, важливо не забувати про водний баланс. Нестача рідини в організмі може призводити до зростання концентрації глюкози, оскільки нирки гірше виводять надлишки цукру.

Тож варто не лише переглядати свій раціон, а й стежити за якістю і кількістю спожитої води.