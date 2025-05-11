Одним из продуктов, который может помочь в естественном снижении сахара в крови, является миндаль. Исследования показывают, что регулярное употребление этого ореха способствует улучшению инсулиновой чувствительности и стабилизации уровня глюкозы, передает 24 Канал.

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Польза миндаля

Также миндаль полезен для людей с лишним весом – одним из ключевых факторов риска развития диабета 2 типа.

Стоит знать. Миндаль содержит целый спектр питательных веществ: витамины A, C, E, группы B, а также кальций, калий, магний, цинк, железо и ценные аминокислоты.

Пейте достаточно воды

Кроме питания, важно не забывать о водном балансе. Недостаток жидкости в организме может приводить к росту концентрации глюкозы, поскольку почки хуже выводят излишки сахара.

Поэтому стоит не только пересматривать свой рацион, но и следить за качеством и количеством потребляемой воды.