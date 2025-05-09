Организм легко расщепляет эти вещества до сахара, что провоцирует резкие скачки глюкозы. Профессор Тим Спектор, известный британский эпидемиолог, в подкасте Zoe объяснил: частое употребление таких продуктов может привести к ряду проблем, информирует 24 Канал.

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Недостатки крахмалистых углеводов

По словам эксперта, злоупотребление этими углеводами может стать причиной нарушений обмена веществ, повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, повлиять на работу почек, зрения и нервной системы.

Особенно это актуально для людей с диабетом или предиабетом, в рационе которых часто преобладают макароны, картофель или рис из-за их низкой жирности.

Однако полностью исключать эти продукты из рациона не стоит. Важно комбинировать их с клетчаткой и полезными жирами – например, овощами, орехами или оливковым маслом. Такое сочетание замедляет всасывание сахара и уменьшает его резкий подъем в крови.

Всем ли "подходят" углеводы

Реакция организма на углеводы индивидуальна и зависит, в частности, от генетики. Поэтому универсальной диеты не существует, но общий совет – уменьшить долю быстрых углеводов в ежедневном меню.

Вместо белого риса, картофеля или хлеба, эксперты рекомендуют продукты с медленными углеводами: овсянку, булгур, бобовые, ягоды, инжир или сладкий картофель. Они дольше перевариваются, поддерживают микрофлору кишечника и обеспечивают стабильную энергию.

К тому же, по данным NHS, всего 5 граммов дополнительной клетчатки в день могут снизить риск сердечных болезней и преждевременной смерти на 14%.