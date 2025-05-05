Данные от WebMD свидетельствуют, что гхи имеет свои преимущества, но требует осторожного использования – особенно для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями или проблемами с холестерином, информирует 24 Канал.

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В чем польза гхи

Меньше лактозы

Гхи практически не содержит лактозу и казеин, поэтому подходит для людей с непереносимостью молочных продуктов.

Высокая температура дымления

В отличие от обычного масла, гхи не горит при жарке, что делает его удобным для приготовления блюд на высоком огне.

Источник жирорастворимых витаминов

В гхи содержатся витамины A, E, K, которые важны для зрения, иммунитета, кожи и свертываемости крови.

Конъюгированная линолевая кислота (CLA)

Исследования показывают, что это вещество может способствовать снижению жира в организме и даже иметь противовоспалительный эффект.

Стоит знать. По сравнению с оливковым маслом или авокадо – ги имеет более высокое содержание насыщенных жиров и меньше ненасыщенных, которые считаются более полезными для сердца.

А в чем риски

Насыщенные жиры

Гхи почти на 50% состоит из насыщенных жиров. При чрезмерном употреблении он может повышать уровень "плохого" холестерина (LDL).

Калорийность

1 столовая ложка гхи = 120 калорий. Это быстро накапливается в рационе, если не контролировать количество.

Не всем подходит

Людям с гиперхолестеринемией, сердечными заболеваниями или избыточным весом не стоит увлекаться гхи, даже если это "традиционный продукт".

Поэтому, масло ги - не "суперпища", но и не враг. Это вкусный и питательный продукт, который может иметь свое место на кухне, если использовать его в меру, а не как основной источник жира.