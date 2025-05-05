Дані від WebMD свідчать, що гхі має свої переваги, але потребує обережного використання – особливо для людей із серцево-судинними захворюваннями чи проблемами з холестерином, інформує 24 Канал.
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У чому користь гхі
- Менше лактози
Гхі практично не містить лактозу і казеїн, тому підходить для людей з непереносністю молочних продуктів.
- Висока температура димлення
На відміну від звичайного масла, гхі не горить при смаженні, що робить його зручним для приготування страв на високому вогні.
- Джерело жиророзчинних вітамінів
У гхі містяться вітаміни A, E, K, які важливі для зору, імунітету, шкіри й згортання крові.
- Кон'югована лінолева кислота (CLA)
Дослідження показують, що ця речовина може сприяти зниженню жиру в організмі та навіть мати протизапальний ефект.
Варто знати. Порівняно з оливковою олією чи авокадо – гі має вищий вміст насичених жирів і менше ненасичених, які вважаються більш корисними для серця.
А в чому ризики
- Насичені жири
Гхі майже на 50% складається з насичених жирів. При надмірному вживанні він може підвищувати рівень "поганого" холестерину (LDL).
- Калорійність
1 столова ложка гхі = 120 калорій. Це швидко накопичується в раціоні, якщо не контролювати кількість.
- Не всім підходить
Людям із гіперхолестеринемією, серцевими захворюваннями чи надмірною вагою не варто захоплюватися гхі, навіть якщо це "традиційний продукт".
Тож, масло гі — не "суперїжа", але й не ворог. Це смачний і поживний продукт, який може мати своє місце на кухні, якщо використовувати його в міру, а не як основне джерело жиру.