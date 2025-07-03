За статистикою, майже третина людей у віці 50 – 64 років уже відчувала симптоми артриту. Зазвичай, аби полегшити стан при артриті, медики призначають ліки, вправи, фізіотерапію. Але важливу роль може відігравати і харчування. Один із продуктів, що набирає популярності серед дієтологів, — звичайна броколі, передає 24 Канал з посиланням на дослідження.

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Чому броколі така корисна при артриті

У броколі супердоза вітаміну С. Одна чашка – майже добова норма цього антиоксиданту. Броколі не лише зміцнює імунітет, а й допомагає боротися із запаленням у суглобах.

Вітамін К, якого теж багато у броколі, бере участь у підтримці міцності кісток і регуляції запальних процесів. Дослідження показують: чим більше вітаміну К — тим менший ризик розвитку остеоартриту.

Сульфорафан – особлива сполука, яка захищає хрящі від руйнування. Вона також є в цвітній і білокачанній капусті, але в броколі — найбільше.

Клітковина – наступна причина користі броколі. Вона потрібна не лише для гарного травлення. Все більше досліджень свідчать, що здоровий кишківник може знижувати рівень запалення в організмі, зокрема й у суглобах.

Готувати броколі просто / Фото Unsplash

Що ще допоможе полегшити симптоми артриту

Легка активність – плавання, прогулянки, йога – знижує біль і підтримує гнучкість. Також варто попрацювати над зниженням ваги, якщо вона є. Навіть мінус 2 – 3 кілограми зменшують навантаження на суглоби, особливо коліна.

Стежте, аби в раціоні було менше цукру і шкідливих жирів. Натомість додайте більше овочів, риби, цільнозернових продуктів. Також варто звернути увагу на спеції. Зокрема, куркума й імбир відомі своїми природними протизапальними властивостями.

Важливо! Всі ці поради – чудове доповнення, але не заміна лікування. Найкращий результат забезпечить саме комплексний підхід.