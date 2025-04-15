За даними національної організації гінекології та акушерства Нідерландів (NVOG), виявлено, що щонайменше 85 донорів сперми стали батьками 25 і більше разів, повідомляє 24 Канал з посиланням The Guardian

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Масові донори сперми в Нідерландах

Ці порушення були розкриті завдяки впровадженню нової системи реєстрації, яка виявила, що клініки, які спеціалізуються на лікуванні безпліддя, протягом багатьох років не дотримувались встановлених правил донорства.

Як зазначають у NVOG, деякі клініки свідомо використовували сперму одного донора значно більше разів, ніж дозволено, не оформлюючи відповідних документів або без відома самих донорів. Крім того, донори могли здавати сперму в різні клініки, що також суперечило законам.

Кількість так званих "масових донорів" має дорівнювати нулю. Ми визнаємо помилки і хочемо попросити вибачення,

– заявила гінекологиня Маріке Шооненберг.

Закон, спрямований на зниження ризику ненавмисного інцесту та інбридингу, був ухвалений у Нідерландах ще в 1992 році. Він обмежує кількість дітей від одного донора до 25. Проте через жорсткі закони про конфіденційність впровадити ці обмеження було непросто.

У 2018 році ця межа була знижена до 12 дітей, проте ефективний контроль став можливим лише у квітні 2025 року завдяки запровадженню національного реєстру донорів і матерів з використанням системи кодів.

"Тепер ми вперше маємо точні дані про кількість дітей від одного донора. Після скасування права донорів на анонімність у 2004 році, з’ясувалося, що у Нідерландах є щонайменше 85 "масових донорів", кожен з яких став біологічним батьком щонайменше 25 дітей", – додала Шооненберг.

Вона також зазначила, що більшість із цих донорів мали від 26 до 40 дітей, а деякі – від 50 до 75. Серед них, як мінімум, 10 осіб є лікарями-репродуктологами. Один із найвідоміших випадків – Ян Карбаат, який незаконно став батьком щонайменше для 81 дитини.

Найрезонанснішим став випадок Джонатана Якоба Меєра, героя документального фільму Netflix "Людина з 1000 дітей". Він офіційно став батьком щонайменше 550 нащадків у різних країнах світу, із них понад сто дітей були зачаті в нідерландських клініках.

Чому це погано

Тіс ван дер Меєр з фонду, що підтримує пошук біологічних батьків, назвав ці дані "медичною катастрофою". За його словами, тепер у Нідерландах є щонайменше 3000 дітей, які мають 25 або більше братів і сестер по батьковій лінії.

Також він зазначив, що це створює додатковий стрес і проблеми як для дітей, так і для донорів. У майбутньому може виникнути ще більше труднощів, зокрема ризик ненавмисних романтичних стосунків із близькими родичами. Тому, за його словами, тестування ДНК стане необхідністю для тих, хто починає стосунки.